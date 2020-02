The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Pryds, Amelie Lens și Charlotte de Witte în premieră în România, la Untold 2020!

Untold 2020 îi aduce pe cele 10 scene pe unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, dar și trupe legendare care s-au reunit și care fac sold out pe marile stadioane ale lumii.

N-ai cum să lipsești de la cea de-a șasea ediție Untold, ce va avea loc in perioada 30 iulie – 2 august 2020!

La Cluj vor reveni primii trei DJ ai lumii, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta alături de The Scriptm Above and Beyondm Afrojack, Alesso, Dj Snake, Steve Aoki, lost Frequencies LIVE, Paul Kalkbrenner, Tale Of Us, Cirez D, Borgore, Dub FX, Rudimental Dj și Netsky, alți 200 de artiști urmând a fi anunțați curând.

*Legendara trupa Pussycat Dolls ajunge la Untold

The Pussycat Dolls s-a reunit la sfârșitul anului 2019, după nouă ani de pauză. Acest moment a generat euforie în toată lumea, mai ales că au anunțat și lansarea unui single de revenire, intitulat „React”. De când s-au reunit, trupa face spectacole sold out cu zeci de mii de fani, în doar câteva minute. The Pussycat Dolls au avut 10 piese de Top 40 în UK’s Official Singles Chart, două dintre acestea au ajuns NO 1: „Don’t Cha” și „Stickwitu”, iar în Top 100 Girls Band Singles of the last 25 Years, un clasament întocmit de Official Charts, The Pussycat Dolls sunt prezente cu opt piese. Billboard a inclus trupa în lista celor mai de succes proiecte apărute în anii 2000, fetele reușind și un record de vănzări, 54 de milioane de albume, iar canalul TV, VH1 le-a poziționat pe locul 10 în clasamentul Greatest Women in Music. Toate hiturile lor se vor auzi în vară pe mainstage-ul festivalului UNTOLD.

IGGY AZALEA vine din Australia, iar în vara acestui an ajunge pentru prima dată în Romănia. A reușit să atragă atenția întregii lumi, în momentul în care a regizat două dintre videoclip-urile pentru „Pussy” și „Two Times”, ajunse virale pe platforma YouTube. Iggy Azalea a fost recompensată cu două premii American Music Awards, trei Billboard Music Awards, un premiu MTV Video Music, People’s Choice Award, avănd și patru nominalizări la Grammy. Canalul de YouTube al artistei a acumulat 2,6 miliarde de vizualizări.

The Script se va afla pentru a doua oară în line-up-ul unui festival din Romănia. După un concert live în 2018 la cea de-a doua ediție Neversea, solistul Daniel O’Donoghue a declarat „românii ne-au dat fiori pe şira spinării”. Fapt pentru care artistul a dorit să se reîntoarcă în România. Pe Cluj Arena, membrii trupei The Script vor cânta piese live precum „The Man Who Can’t Be Moved”, „Breakeven”, „For the First Time”, „Nothing”, „Hall of Fame” sau „Superheroes”, piese cu care au intrat în clasamentele din întreaga lume. Au fost recompensați cu cele mai importante premii din industria muzicală și se află printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii. Majestatea Sa a cerut de nenumărate ori concerte private cu trupa irlandeză.

*Top 3 DJ ai lumii revin la Untold

A VI-a ediție a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-i ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2019: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și David Guetta. De la „Crowd Control”, „The Hum” la „High On Life” sau „Tremor” până la „Never Be Alone” sau „Titanium”, cele mai cunoscute piese de festival vor energiza fanii festivalului de pe Cluj Arena.

DJ SNAKE este dj-ul care a depășit bariere convenționale în materie de muzică și look. Francezul care a debutat în 2013 cu „Bird Machine” și „Turn Down for What”, a semnat o colaborare cu Diplo și solista MØ pentru una dintre cele mai bine văndute piese dance, „Lean On”.

Unul dintre cei mai inovatori artiști underground, ERIC PRYDZ, ajunge în premieră în România, în mainstage-ul festivalului UNTOLD 2020. Este unic în industria muzicii electronice, suedezul reușind să facă din orice apariție live o experiență vizuală incredibilă. Muzica sa a fost influențată de Depeche Mode. Este singurul artist din lume care a obținut acordul legendarei trupe Pink Floyd pentru a folosi un sample din „Another Brick In The Wall” pentru a lansa o versiune remix, intitulată „Proper Education”, cu care a fost nominalizat la Grammy, la categoria „Best Remixed Recording. În 2017 a fost desemnat câștigător la categoria „DJ of the Year” în cadrul Electronic Music Awards și a avut o nominalizare pentru „Live Act of the Year”.

ABOVE & BEYOND sunt cei mai dedicați DJ/Producători din industria trance care au încercat în permanență să depășească limitele standardelor impuse de un anume stil din muzică electronică. Ei urcă pentru prima dată pe mainstage-ul UNTOLD. De la producții orientate spre genul trance până la albume acustice, Above & Beyond au acoperit tot; în 2016 au fost nominalizati la Grammy la categoria Best Dance Recording cu „We’re All We Need”, iar în 2018 „Northern Soul” a ajuns în aceeași listă de nominalizați la premiile Grammy.

*Scenele secundare aduc cele mai cerute nume din Underground!

Genurile muzicii undergroung sunt în acest an reprezentate de unii dintre cei mai ceruți artiști. Curentul techno va fi un adevărat fenomen de festival la UNTOLD, unde vin cei mai cunoscuți reprezentanți ai acestui gen. Recent premiată cu premiul „Best Techno Artist”, Charlotte de Witte este o premieră la un festival din România. Amelie Lens a intrat recent în categoria headlinerilor la cele mai mari festivaluri techno, iar în vara lui 2020 va avea un live performance, pentru prima dată, la UNTOLD. Cu o ascensiune rapidă, artista va genera euforie cu stilul său minimal techno.

Liga celor mai apreciate artiste ale curentului techno actual este întregită de cele mai importante figuri ale momentului: Cirez D, Paul Kalkbrenner LIVE, Richie Hawtin și Tale of Us. Amatorii de Bass-and-Trap au motive de entuziasm: Borgore, Dub Fx,Netsky, Rudimental DJ, Sub Focus DJ SET & ID, Wilkinson DJ SET & MCAD-APT sunt mixul perfect pentru ediția din această vară a festivalului UNTOLD.

Cei care nu și-au achiziționat un abonament pentru ediția din acest an, o pot face de pe untold.com la prețuri începând cu 159 de euro plus taxe.

Lucian DANCIU