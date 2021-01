Temperaturi mai ridicate odată cu venirea precipitațiilor abundente. Cum va fi vremea până în 15 februarie

Meteorologii au făcut anunțul că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în această perioadă în zonele de vest, nord-vest şi în extremitatea sudică a ţării, dar și în sud-est pentru următoarele patru săptămâni. Precipitațiile abundente vor fi și ele prezente în toată țara în ultima săptămână din ianuarie.

Săptămâna 18.01.2021 – 25.01.2021

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru acest interval, posibil uşor mai ridicate, local, în vest şi nord-est.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile extracarpatice, dar şi local excedentar în nord-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 25.01.2021 – 01.02.2021

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în toate regiunile, dar mai ales în extremitatea de sud a ţării.

Cantităţile totale de precipitaţii vor fi excedentare în toată ţara, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi în zona montană aferentă.

Săptămâna 01.02.2021 – 08.02.2021

Temperaturile medii ale aerului se vor situa peste cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-estice

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, cu o tendinţă uşor excedentară, local, în regiunile vestice şi sudice.

Săptămâna 08.02.2021 – 15.02.2021

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Sursă: stiripesurse.ro