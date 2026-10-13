Șofer băut la volan, prins de polițiști pe o stradă din Zlatna: Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 36 de ani a fost oprit pe strada Calea Moților, din orașul Zlatna de polițiști. Acesta conducea sub influența alcoolului, rezultând valoarea de 0,80 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, în noaptea de 12/13 octombrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Zlatna au oprit, pentru control, pe strada Calea Moților, din orașul Zlatna, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal