Sergiu Ștefănescu (Volei Alba Blaj), în comisia juridică a CEV și observator european! Alegeri onorante pentru “Mica Romă”, Alba și România!

Motive de mândrie pentru sportul județean! Sergiu Ștefănescu (Volei Alba Blaj) a fost ales, recent, în Comisia Juridică a CEV, în plus oficialul din “Mica Romă” va avea și calitatea de observator al diverselor competiții de volei ce se vor desfășura pe “Bătrânul Continent”.

Voleiul feminin a pus Blajul pe harta aprecierii la nivel european, iar ascensiunea clubului din Alba, ce va aniversa în 2021 un deceniu de la înființare, a adus după sine și recunoașterea activității celor implicați în destinele unui club atât de tânăr.

Volei Alba Blaj a devenit o obișnuită a întrecerilor europene disputând două finale în ultimii ani: aceea a Ligii Campionilor, în 2018, Final Four-ul de la București, când a realizat cea mai importantă performanță din istoria voleiului feminin autohton, urmată, la un an, de finala Cupei CEV. Blajul a crescut frumos, iar acolo, în prima linie s-a aflat în permanență Sergiu Ștefănescu (46 de ani), actualmente președinte al Consiliului Director al CSM Volei Alba Blaj.

“Este un lucru extraordinar pentru voleiul din Blaj și sportul din Alba, o alegere onorantă în plan personal, dar în același timp o recunoaștere la nivel european a ceea ce am realizat cu Volei Alba Blaj. Mă simt mândru și mă bucur în primul rând că Volei Alba Blaj a ajuns la un asemenea nivel”, a spus Sergiu Ștefănescu.

Intrat în 2016 în componența Consiliului Director al Federației Române de Volei, Sergiu Ștefănescu și-a încheiat mandatul în acest an, când în urma alegerilor la FRV nu a intrat în structurile de conducere ale federației (Alba are în continuare un reprezentant, pe Marius Stîncel, ce s-a ocupat de destinele echipei de volei din Ocna Mureș). La scurt timp, însă a primit două vești excelente: a fost inclus în componența comisiei juridice a Confederației Europene de Volei și, în același timp, are calitatea de observator din partea CEV la diverse întreceri continentale.

*Debut în Bulgaria, la Pazardzhik

Debutul în această calitate și-l va face în Bulgaria, la un turneu masculin, din Cupa CEV, în perioada 15-17 decembrie, ce opune echipele Hebar Pazardzhik, Zenit St. Petersburg (Rusia), Dukla Liberec (Cehia) și Stroitel Minsk (Belarus), în formatul impus de forul european, pentru a se putea derula competițiile în perioada pandemiei de COVID-19.

“Cu siguranță că a contat foarte mult faptul că am reușit să organizăm, la un nivel de apreciat, competiții importante precum Final Four-ul Champions League, dar și o sumedenie de meciuri în Liga Campionilor. La urma urmelor, este o recunoaștere a meritelor Blajului! S-a mărit de la 5 la 9 numărul comisiilor din cadrul CEV, iar inițial am fost propus în Camera Reprezentanților Legali. După rezultatele alegerilor de la FRV, nu bănuiam ce se va întâmpla, însă esențiale au fost suportul și susținerea venite dinspre club și federația română de volei, chiar și după ce s-a instalat noua conducere”, a transmis, modest, Sergiu Ștefănescu, omul care a fost în permanență alături de “proiectul Volei Alba Blaj”, vâzând cum “copilul de suflet a crescut frumos și s-a făcut mare”.