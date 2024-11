Semnalul de alarmă al unui șofer din Cluj, pentru părinții care nu transportă copiii în siguranță, în mașină: ”Să nu se joace cu probabilitățile, te poate păli unul când nu te-aștepți”. AMENZI ajung până la 825 de lei

Părinții care fac anumite greșeli atunci când își transportă copiii cu mașina, ar putea primi o amendă de până la 825 de lei. Indiferent de distanța parcursă, micuții trebuie să fie în siguranță. În plus, trebuie să respecte și noile reglementări introduse de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (ECE) referitoare la scaunele auto pentru copii.

În spațiul public au apărut imagini în care anumite persoane îi țin pe cei mici, în brațe, fără centură, pe scaunul din față. Acest aspect, însă, poate deveni un real pericol. Deși în anumite centre urbane, precum București, traficul este „bară la bară” și se avansează cu dificultate, la orele de vârf, acest aspect nu exclude posibilitatea producerii unui incident rutier.

Două cazuri în Timișoara: o fetiță de 10 ani a fost ucisă, iar alta a ajuns cu răni, la spital

La Timișoara, de exemplu, o fetiță de 10 ani s-a stins din viață, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Pe 5 noiembrie, o șoferiță de 38 de ani a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit, cu 100 km/h, de un alt autoturism care circula regulamentar. În mașina se afla micuța de 10, alături de o altă femeie. Pe 8 noiembrie, fetița a fost înmormântată, iar familia este sfâșiată de durere. Micuța nu ar fi purtat centura de siguranță în momentul impactului.

La zece zile distanță, un alt incident a avut loc, de data aceasta într-o localitate de lângă Timișoara. O fetiță de 10 ani și o femeie de 56 de ani au ajuns în spital, după ce o șoferiță de 29 de ani a intrat în coliziune cu autoturismul în care se aflau victimele.

„O femeie în vârstă de 29 de ani a condus un autoturism pe strada Junimii din localitatea Moșnița Nouă, iar la intersecția cu strada Viitorului a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către o femeie în vârstă de 33 de ani. În urma impactului, au rezultat două victime, o fetiță de 10 ani și o femeie de 56 de ani.

Ambele persoane au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Timiș.

Semnalul de alarmă tras de un șofer din Cluj

Un șofer din Cluj a tras un semnal de alarmă în rândul părinților care nu pun preț pe siguranța celor mici, atunci când merg cu mașina.

„De aproximativ 1 an jumate fac undeva la 60 km pe zi în oraș. Acum câteva luni, așteptând la un semafor, a intrat unul în mine din spate cu, spunea el, 70 km/h. Dacă asta era viteză sau nu, nu contează, dar impactul a fost destul de serios. Omul se uita pe geam și nu a văzut că se făcuse roșu, deși eu și cei din fața mea eram demult opriți (aprox. 1 min) înainte să apară el.

Ce vreau să spun e că am 2 fetițe și, văzând acest părinte care își plimbă fetița pe aceeași rută pe scaunul din față, fără nici un scaun sau centură, în timp ce se joacă pe bord lângă parbriz, în timp ce mămica avea centura pentru că la viața ei ține. Vreau doar să transmit părinților să nu se joace cu probabilitățile. Riscul, fie el mic, există și în oraș și te poate păli unul când nu te-aștepți. Nu vă credeți prea deștepți, că nu e cazul și degeaba conduceți perfect că există și alții în trafic.

P.S. Logica bunicilor cum că pe vremea lor nu stăteau copiii în centură este o veritabilă prostie. Pe vremea lor erau 5 mașini și mai și mergeau jumate în zile pare și jumate în zile impare și atunci cu 41 la oră. Deci, să ne liniștim cu șmecheria”, atrage atenția un șofer, arată Stiridecluj.ro.

Părinții trebuie să respecte legislația în vigoare – amendă de până la 825 de lei

Ce arată legislația în vigoare – art. 97 – Reguli generale în Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 04.10.2006:

„(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din faţă să ţină în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice” se arată în art. 97, punctele 1-3.

Codul Rutier 2024, cap. V. Reguli de Circulație, secțiunea 1 (Obligațiile participanților la trafic), art. 36 arată următoarele:

„(1.2) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcție cu centuri de siguranță au obligația să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament.

(1.3) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu excepția celor destinate transportului public de persoane, precum și a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față, în condițiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de până la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din față”, se arată în Codul Rutier.

Cap. VII. Răspunderea contravențională, art. 108, punctul (1) – b), arată că șoferul primește 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarei fapte: „Nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament”.

În condițiile în care nu se conformează în fața legii, atunci părinții riscă amenzi între 660 și 825 de lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI