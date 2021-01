Se abrogă legea care interzice vânzarea companiilor de stat. Anunțul făcut de premierul Florin Cîţu

Legea care interzice înstrăinarea acţiunilor şi activelor companiilor de stat va fi abrogată, a fost anunțat de către premierul Florin Cîţu, joi, într-un interviu pentru Radio Guerrilla. Atragerea de acţionari privaţi este singura variantă pentru dezvoltarea companiilor, în opinia lui Cîțu.

„Vom abroga acea lege. Nu este vorba de o înstrăinare a acţiunilor. E vorba de o capitalizare, să atragem resurse. Nu avem resurse la buget pentru a capitaliza aceste companii la nevoile pe care le au pentru a se dezvolta. În schimbul unui capital, o parte a acţiunilor sunt tranferate către alţi acţionari. Se întâmplă peste tot în lume. Acolo unde am avut astfel de injecţii de capital şi s-a venit cu un management performant, s-au dezvoltat, au făcut angajări, au devenit profitabile. Strănii nu vor să cumpere orice, nu există riscul ăsta”, a declarat Cîţu.

Your browser does not support the video tag.

„România nu a avut niciodată resursele necesare să dezvolte o companie mare. Cred că acest parteneriat pentru noi este câştigător. Noi trebuie să ne gândim cum dezvoltăm aceste companii, cum investim: punem noi banii sau atragem un partener. Ceea ce facem prin abrogarea legii nu înseamnă că mâine facem acest lucru. Este un semnal dat pieţei de capital că nu suntem o ţară care nu vrea investiţii străine”, a mai precizat premierul.

Sursă: stiripesurse.ro