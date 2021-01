SCUTUL PĂDURII în Alba: 12 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI în urma unor controale pentru combaterea delictelor silvice

Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni au confiscat 12 de metri cubi de cherestea, în timp ce acționau pe raza comunei Albac. Bărbatul de 26 de ani a fost sancționat contravențional, după ce nu a putut prezenta documente legale pentru încărcătură.

Polițiștii din Câmpeni au confiscat 12 metri cubi de cherestea care era încărcată într-un camion aflat într-o parcare a DN 75. Posesorul acestuia nu a putut prezenta documente legale pentru încărcătură.

Your browser does not support the video tag.

La data de 16 ianuarie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni, în timp ce acționau pe raza comunei Albac împreună cu silvicultorii din cadrul Ocolului Silvic Horea Apuseni, într-o parcare situată pe DN 74, au depistat un camion încărcat cu 12 metri cubi de cherestea, pentru care posesorul, un bărbat de 26 de ani, din comuna Albac, nu a putut prezenta documente legale de proveniență.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată, iar bărbatul a fost sancționat contravențional, conform art. 19 din Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.