SCANDAL în Alianța USR-PLUS Alba, după votul din Consiliul Local de azi. Beniamin Todosiu, despre colegii din PLUS: „Sunt dezamăgit și îngrijorat”

În urma votului pentru mandatarea primarului Gabriel Pleșa pentru a semna contractul dintre STP și Aida-TL în numele Municipiului Alba Iulia, conflictul din interiorul alianței USR-PLUS pare să se fi adâncit.

Acesta, după cum spune și deputatul USR-PLUS Beniamin Todosiu, a izbucnit după ce consilierii locali din partea PLUS au votat diferit față de cei din USR.

„Gestul colegilor din PLUS este regretabil și mă întreb dacă aceștia înțeleg cu adevărat ce înseamnă responsabilitatea poziției de consilier local. Când au fost învestiți în funcție au jurat că vor fi în slujba cetățeanului, iar acest lucru înseamna să apere interesele albaiulienilor.

Sunt dezamăgit și îngrijorat de votul colegilor de alianță care practic, astăzi, și-au bătut joc de albaiulieni și au angajat primăria într-un contractat despre care există suspiciuni rezonabile că e păgubos și cu vădite semne de ilegalitate.

Vă anunț că voi sesiza Biroul Național al Alianței USR PLUS privind acest derapaj al colegilor din PLUS pentru că gestul lor încalcă toate principiile pe care am promis că le respectăm și că luptăm pentru ele.”, a fost mesajul deputatului Beniamin Todosiu, în urma deznodământului votului de azi.