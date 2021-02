ȘAPTE curiozități despre GHIOCEL, floarea care vestește primăvara. Dincolo de aspectul fragil ascunde adevărate povești

Ghioceii sunt florile care vestesc sosirea primăverii, fiind primele dintre flori care se ivesc încă de la începutul anotimpului, însă, sub aspectul firav și delicat al acestora, ascund adevărate povești și curiozități.

1. In lume exista peste 100 de specii de ghiocei

La prima vedere, toti ghioceii pe care i-ai vazut par ca sunt identici, insa nu este asa. In lume exista peste 100 de soiuri de ghiocei. De exemplu, Galanthus nivalis Pagoda este un soi de ghiocel care are petalele usor rasucite spre exterior, iar Galanthus nivalis Virescens are petalele „decorate” cu dungi verzi.

Sunt si cateva soiuri de ghiocei mai rar intalnite. Varietatea Galanthus S. Arnott se remarca prin florile de doua ori mai mari decat cele ale ghioceilor obisnuiti, iar soiul Galanthus reginae-olgae se remarca prin perioada in care infloreste: toamna, in loc de primavara.

2. Bulbii de ghiocei sunt otravitori

Desi au un aspect fragil, sa stii ca ghioceii stiu sa se apere foarte bine. Bulbii lor sunt otravitori, motiv pentru care niciun rozator nu se incumeta sa-i manance. Daca o persoana este curioasa sa guste din bulbul de ghiocel, risca sa se intoxice, deoarece substantele pe care le contine sunt otravitoare si pentru om.

3. Ghioceii pot trata Alzheimerul

Cercetarile asupra ghiocelului arata ca aceasta floare marunta poate contribui la tratarea Alzheimerului si a dementei, datorita unui ingredient activ pe care il contine. Este vorba despre galantamina, o substanta pe care oamenii de stiinta inca o analizeaza pentru a-i descoperi potentialul curativ.

4. Ghiocelul l-a facut imun pe Ulise

Istoria ghiocelului este veche de cateva milenii. Dovada sta celebrul poem al lui Homer, „Odiseea”, in care zeul Mercur ii da lui Ulise o iarba numita moly (Galanthus nivalis), care l-a protejat pe Ulise de otravurile vrajitoarei Circe.

5. Ghiocelul simbolizeaza speranta

Despre ghiocel se spune ca simbolizeaza speranta, prietenia, inocenta, puritatea, alinarea si smerenia si multe persoane cred ca este de bun augur sa cultive in propriile gradini aceste flori albe.

6. Ghiocelul prevesteste moartea

In anumite tari, cum este Marea Britanie, ghiocelul nu este prilej de bucurie, cel putin nu pentru care cred in superstitii. Aceste persoane asociaza ghiocelul cu moartea, din cauza unei legende care spune ca o tanara si-a gasit iubitul mort, iar langa el era asezat un ghiocel.

7. Ghiocelul, prima floare de pe pamant

Sunt multe legende despre ghiocei, insa una singura spune ca aceasta floare gingasa a fost prima de pe Pamant. Potrivit mitului, cand Dumnezeu i-a alungat pe Adam si Eva din Rai era iarna, iar pamantul era acoperit cu un strat gros de zapada. Pe masura ce inainta prin zapada, Eva a inceput sa inghete si sa planga, amintindu-si de frumusetile din Gradina Paradisului. Pentru a-i mai alina durerea din suflet, Dumnezeu a transformat cativa fulgi de zapada in flori de ghiocei.