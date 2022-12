Sănătatea Cluj – CS Ocna Mureș, disputa ultimelor clasate, în joc „lanterna roșie”, !

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat derby-ul din Cetatea Marii Uniri, cu concitadina CSU Alba Iulia, scor 2-1 (1-1) și iernează pe poziția a 4-a, una de play-off.

“Alb-negrii” s-au impus în duelul orgoliilor, grație autogolului lui Ad. Hăprian (74) – deviere nefericită la centrarea lui Epure. Un meci pe contre, cu ocazii la ambele porți, în care fiecare combatante au revendicat câte un penalty și au lovit barele în actul secund, prin Indrei (când putea fi 3-1), respectiv Bodea (două minute mai târziu, când se putea egala). Scorul l-a deschis Cîrloanță (2), iar egalarea a fost reușită de Herci (42).

Gazdele au dominat mai mult, dar și replica nou-promovatei a fost tăioasă, ratând o a doua egalare în final, prin Adjani și Herci.. Și s-a întors oarecum norocul, în condițiile în care în jocul tur universitarii au smuls un punct în prelungiri, în septembrie, prin autogolul lui… Benkirat.

*Marcel Rusu: „Norocul și șansa au fost de partea noastră”

„Felicit jucătorii pentru implicare și efort, dar și pentru tot ce au realizat în acest sezon. La fotbal contează ultima impresie, am avut ocazii, dar putem spune că și norocul și șansa au fost de partea noastră. E bine că am închis anul pe un loc de play-off, poziție pe care vrem să o păstrăm și în primăvară. Am avut încredere în jucători, am depășit obiectivul, care era locul 5, în condițiile în care în vară noi am suferit mult în planul pregătirii, afectată de chestiunea preluării echipei de autoritățile locale„, a spus Marcel Rusu.

*Mihai Manea; „Acesta e fotbalul…”

„La precedentul meci direct am egalat dintr-un autogol, acum am pierdut după un autogol. Așa e la fotbal, n-ai ce să faci, de aceea e frumos. Un joc cu ocazii multe în care puteam să mai marcăm, dar și să mai primum gol. Când pierzi, tot timpul este dureros. Se putea și mai bine în această toamnă, trebuie să strângem rândurile și să muncim, dar să nu uităm că sunt 20 de jucători noi la echipă„, a menționat Mihai Manea.

*1-0, MIN. 2: gol superb marcat de CÎRLOANȚĂ, șut din lateral, de la 10 metri, în diagonală, în vinclul stâng!

*1-1, MIN. 42: HERCI profită de devierea lui R. Ivan, și a înscris din 7 metri, după centrarea lui Bucurică

*2-1, MIN. 74: AD: HĂPRIAN deviază nefericit în propria poartă, cu boltă, o centrare din dreapta trimisă de Epure

Bodea (52) – a trimis puțin pe lângă din careul mic. Ocazie mare a gazdelor: E. Codrea (58) a reluat cu capul, iar Al. Petresc a respins cu capul de pe linia porții, iar R. Ivan a trimis peste din 6 metti. Uniriștii solicită penalty (59) – la un șut al lui Cîrloanță în mâna lui Vl. Popa, centralul considerând că distanța a fost prea mică. E rândul studenților să solicite o lovitură de pedeapsă la un duel Al. Petresc – Harangozo (62). R. Ivan (67) trece pe lângă minge în careul mic, în poziție favorabilă. Cap peste poartă Epure (69). Gazdele trec în avantaj, iar Cunțan (77) a tras peste din 18 metri. Bară Indrei (80) din lovitură liberă, minge a lovit vinclul drept. Bodea (82) – cap în stâlpul stâng. Șut Iepure (84) – puțin pe lângă stâlpul stâng. Adjani (88) – ocazie mare, reluare cu capul în brațele lui Iovicin. Herci (90+1), incursiune individuală încheiată cu un șut prins de Iovicin.

Indrei (12) – lansat de C. Cristea a tras pe lângă. Replica studenților: M. Toma (14) – a șutat puțin alături. Gazdele solicită penalty la Sebaș (33). Șut violent E. Codrea (37) – de la 20 de metri, prins în doi timpi de Fl. Șerban. Herci (40) – a trimis puternic, a prins Iovicin. Oaspeții au egalat, iar Indrei a șutat de la distanță (45) – a prins Fl. Șerban

Sub 50 de spectatori prezenți pe „Cetate” cu 20 de minunte înaintea startului, în cele din urmă adunându-se în jur de 250 de fani Dacă Mihai Manea are tot lotul la dispoziție, cu excepția lui Frențiu, accidentat, uniriștii nu contează pe Fetița și Agmomoniyi – suspendați, iar Benkirat este doar rezervă din motive medicale.

Precedenta dispută, în urmă cu două luni, în 30 septembrie, s-a încheiat remiză, scor 1-1 (0-0), după ce „vizitatorii”, au deschis scorul prin E. Codrea dar au fost egalați în prelungiri, la autogolul nefericit al lui Benkirat.

Echipe de start:

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, R. Ivan, E. Codrea – Sebaș (46, Harangozo), Mâlnă, C. Cristea/ cpt, Indrei – Circov (46, Epure), Cîrloanță (83, Lupea); rezerve Sântoma – Benkirat, Banienschi, An. Moldovan, Oneț, F. Morar. Antrenor Marcel Rusu.

CSU: Fl. Șerban – Kilyen (72, Al. Costea), Ionică, V. Popa, Bucurică/ cpt – Cunțan, Ad. Hăprian (85, Adjani), Al. Petresc, M. Toma (85, Amihăesei) – Herci, Al. Bodea; rezerve Spînu, Al. Albu, Budin, V. Domșa, Ad. Șulea, Cos. Năcreală. Antrenor Mihai Manea.

Arbitri An. Țiți (Șura Mică), R. Spătaru, B. Vasile (ambii Sibiu) Observatori L. Enciu (Brașov), A. Ionescu (București)

Avertismente: Lupea (90+1)/ Ad. Hăprian (27), Ionică (68), Cunțan (71), Al. Costea (78)