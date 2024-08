Salariații din domeniul silvic vor avea pensii cu 25% mai mici după noua lege: ”Se pierde un an la cinci ani lucrați”

În urma intrării în vigoare a Legii privind sistemul public de pensii, peste 25.000 de salariaţi din domeniul silvic vor pierde substanţial la pensii, susţin sindicaliştii din acest sistem.

Citește și: Motivul pentru care peste 700.000 de pensii au fost diminuate după recalculare: Ce s-a schimbat în noua lege

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”, Silviu Geană, explică faptul că sindicaliştii au cerut abrogarea articolului din lege care îi afectează, dar li s-a transmis de la nivel guvernamental că acest lucru nu este posibil.

”Dispare grupa I de muncă, care a fost transformată prin Legea 263 în condiţii speciale de muncă. Practic această Lege 360/2023, legea sistemului public de pensii, care intră în vigoare cu data de 1 septembrie abrogă posibilitatea de încadrare a activităţilor din silvicultură care beneficiau de condiţii speciale, fosta grupă I de muncă, şi sunt afectaţi, în momentul de faţă, peste 25.000 de silvicultori”, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”, Silviu Geană.

El a precizat că lucrătorii silvici pierd un sfert din viitoarea pensie în condiţiile modificărilor legislative.

”Procentual se pierde undeva în jur de 25% la calculul pensiei şi se pierde un an la cinci ani lucraţi în condiţii speciale, pentru că prin articolul 168 din legea pensiilor se abrogă un articol din Statutul personalului silvic şi practic silvicultorii, după 1 septembrie, nu vor mai putea să fie încadraţi în condiţii speciale. Mai mult, o inechitate uriaşă este faptul că statutul modificat al personalului silvic a intrat în vigoare în anul 2019, în luna decembrie. Acolo spune că la cinci ani lucraţi în condiţii speciale silvicultorul poate să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu un an. Or, până la 1 septembrie nu se împlinesc măcar cinci ani, ca fiecare silvicultor să poată beneficia de reducerea vârstei de pensioare cu un an”, a adăugat liderul de sindicat.

”Nu se poate face niciun fel de modificare a legii pensiilor”

Silviu Geană a precizat că reprezentanţii silvicultorilor au avut discuţii cu oficiali guvernamentali, inclusiv cu ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, pe acest subiect şi că ”se caută soluţii în momentul de faţă”.

”Noi am solicitat o prorogare a intrării în vigoare a articolului care ne afectează pe noi, pe silvicultori, dar din zona guvernamentală am înţeles că nu se poate face niciun fel de modificare la legea pensiilor, la legea 360 pentru că este un angajament asumat de Guvernul României în faţa Comisiei Europene şi timp de câţiva ani nu vor face niciun fel de modificare a legii pensiilor”, a mai afirmat reprezentantul federaţiei sindicale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI