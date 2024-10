FOTO. Rotary Club Alba Iulia, 30 de ani de la înființare | Oliviu Gașpar : Omul atins de aripa unui înger

Rotary Club Alba Iulia, 30 de ani de la înființare | Oliviu Gașpar : Omul atins de aripa unui înger

Oliviu Gașpar este primul Președinte al Rotary Club Alba Iulia (1995-1997) și este cel care a fost cel mai instrumental în înființarea acestei instituții în urmă cu treizeci de ani. Așa cum afirmă el însuși, acum la șaizeci de ani, jumătate din viața sa a fost petrecută în slujba comunității, servind idealurile Rotary de a promova standarde morale, leadership prin puterea exemplului, prietenia și conlucrarea, de a servi mai presus de sine, de a contribui la dezvoltarea comunităților și la bunăstarea celor mai puțin favorizați.

Dăruirea lui Oliviu pentru toate aceste cauze nobile ne duc cu gândul la povestea lui formidabilă de viață. În decembrie 1989, Oliviu avea 26 de ani și era inginer proiectant la societatea Mecanica din Alba Iulia. În acele zile greu încercate, 21-22 decembrie, Oliviu s-a aflat în prima linie de apărare a orașului Alba Iulia. Își amintește de momentul în care a fost rănit – împușcat cu 7 gloanțe – cu împăcare și calm:

”… eram foarte sigur că mor. Dar atât eram de liniștit, o liniște greu de descris, o pace interioară. Am început să zic Tatăl Nostru şi am început să mă spovedesc acolo … Când eram cel mai sigur că mor, eram fericit că a curs sânge pentru țară, am auzit Salvarea.”

Oliviu nu numai că nu a murit, dar a rămas printre noi să dea o mărturie asupra adevăratului sens și a valorii vieții. La doar doi ani distanță, în 1991, avea să fie pionul principal în înființarea clubului Rotary în Alba Iulia, începând demersurile de organizare a grupului de inițiativă. Oficial, Clubul s-a constituit în 1995. Despre acele momente, Oliviu vorbește cu aceeași naturalețe și normalitate, ca despre o acțiune necesară și firească, care făcea parte din devenirea naturală a istoriei.

În tot acest timp, modest și cu credință în Dumnezeu, Oliviu a contribuit nu numai la acțiunile și proiectele caritabile și sociale ale clubului, dar și individual a susținut, cu dăruire de sine și dezinteresat, acțiuni filantropice. În anul 2021 a reușit să strângă fondurile necesare construirii unei case pentru o familie cu nouă copii, aducând speranță și lumină în viețile unor oameni greu încercați de soartă.

Umilința, dăruirea și compasiunea au fost valori moștenite și cultivate în familie. Tatăl său, preotul Gheorghe Gașpar a ctitorit biserica „Sf. Treime” din Cisnădie, între anii 1984 și 1989, la finalizarea căreia (în anul 2013) întreaga familie a contribuit, inclusiv Oliviu. Fratele său, Părintele Ciprian Gașpar a fost cel care a ctitorit biserica din Cisnădioara. După moartea prematură a acestuia, familia lui Oliviu a continuat construcția bisericii, finalizată anul acesta, în luna mai.

A nutrit mereu sentimente profunde față de România și de istoria națiunii – el își iubește țara și neamul, îmbrățișând cu o căldură profundă tradițiile și valorile ce ne definesc. Puțini mai știm astăzi că Statuia Lupoaicei din Alba Iulia se află acum în Piața Alessandria din centrul orașului datorită acțiunii unui grup de cetățeni conduși de Oliviu, care, în anii când încă mai exista Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, au dărâmat literalmente monumentul sovietic amplasat acolo. În anul 2007, Lupa Capitolina avea să fie înălțată, ca simbol al latinității poporului nostru și al legăturii indisolubile cu Italia, precum și al înfrățirii urbei noastre cu orașul Alessandria, în urma proiectului de amplasare, aprobat de primarul de atunci, Ioan Timiș și realizat de arh. Marius Barbieri (un alt membru fondator al Rotary Club Alba Iulia, cu suflet la fel de nobil).

Oliviu Gașpar este un adevărat luptător, un apărător neînfricat al drepturilor omului, dedicat cauzelor care promovează libertatea, egalitatea și respectul pentru fiecare persoană. Nu trebuie să uităm nici faptul că în anul 1990, fiind vice-primar al orașului Alba Iulia, Oliviu a făcut greva foamei timp de 8 zile, pentru a susține drepturile celor împușcați și mutilați din Alba, în timpul revoluției din 1989.

Prin puterea credinței, generozitatea inimii și dedicarea față de dreptate, ne învață pe toți ce înseamnă adevărata măreție. Model și inspirație, Oliviu ne demonstrează zi de zi ce înseamnă Rotary în viața noastră și a celor din jurul nostru. Alături de el, nimic nu este imposibil, nicio cauză nu este prea mică sau prea neînsemnată, niciun suflet nu este lăsat deoparte. Transmite Rotary Club Alba Iulia.

