România, deficit de 9,2% din PIB! Radu Georgescu, economist: „Cum naiba, după avalanșa de taxe?”
România, deficit de 9,2% din PIB! Radu Georgescu, economist: „Cum naiba, după avalanșa de taxe?”
Datele publicate de Eurostat pe 21 octombrie 2026 arată că România a înregistrat un deficit public ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Cifra contrastează cu ținta de deficit anual de aproximativ 6% din PIB și ridică întrebări despre evoluția finanțelor publice, în condițiile în care Guvernul a majorat taxele în ultimele 12 luni.
„Cum naiba?” Aceasta este întrebarea economistului Radu Georgescu, care atrage atenția asupra diferenței dintre cifrele prezentate de autorități și indicatorul publicat de Eurostat.
Potrivit economistului, decalajul ar putea fi explicat prin diferențele dintre metodele de calcul și prin momentul înregistrării cheltuielilor. El avertizează că situația bugetară ar putea deveni mai dificil de explicat în lunile următoare, pe măsură ce apar noi date privind execuția bugetară.
Iată ce text a publicat în mediul online economistul Radu Georgescu joi, 22 octombrie 2026:
„Conform Eurostat, România va avea un deficit bugetar de 9,2% din PIB în 2026!
Cum naiba?
Guvernul spune că va avea un deficit de 6%.
De unde vine diferența?
Simplu.
Guvernul raportează deficitul pe baza banilor plătiți efectiv. A amânat o parte din cheltuieli, ca să arate un deficit mai mic.
Eurostat ține cont de toate cheltuielile angajate și ajustează datele pentru sezonalitate.
Concluzii
În România o să fie foarte interesant în următoarele luni, când vom afla că, de fapt, deficitul a crescut, deși, în ultimele 12 luni, a existat o avalanșă de creșteri de taxe”
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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