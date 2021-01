România, campioană la stat: Țara cu cele mai mari salarii în sistemul public, din Europa

Cele mai mari salarii în administrația publică, din Europa, sunt în România, unde angajații care lucrează în sistemul public încasează salarii cu 70% mai mari decât cei din privat.

De ce este bătaie aşa mare pe joburile de la stat? Unul din motive ar putea fi că salariile de la stat sunt cu 70% mai mari decât în privat.

Your browser does not support the video tag.

Cel puţin în rândul funcţionarior publici, după cum spune Ionuţ Dumitru, economistul şef al Raiffeisen Bank România şi fostul preşedinte al consiliului fiscal, salariile sunt mult mai mari în sistemul public decât în sistemul privat. În România salariile şi pensiile înghit toate veniturile din taxe şi impozite.

„Pentru 2021 ne aşteptăm ce deficitul bugetar, într-un scenariu de nemodificare a politicilor bugetare, să se situeze undeva la 8 sau 9% din PIB. Probabil că noi ar trebui să fim sub media europeană cu factura de salarii, atâta timp cât resursele sunt mult mai mici, 27% colectând din taxe şi impozite ca procent din PIB, versus media europeană, de 40. Nu putem să susţinem un nivel al salariilor în domeniul public. Nu mai există nici o altă ţară din Europa, dar absolut nici una cu asemenea situaţie care este cumva anormală, administraţia publică să aibă 70%, mai mult decât media pe economie. Vă vine să credeţi sau nu, chiar şi în termeni absoluţi, în termeni de echivalent euro, salariul medu din România, în administraţia publică, în sănătate, este mai mare decât în toate statele din Europa Centrală şi de Est”, a spus Ionuţ Dumitru, Raiffeisen Bank România.

Trebuie să facem distincţie între nivelul salariilor pentru anumite categorii de persoane care lucrează în administraţia publică şi cheltuielile totale cu salariile pe care le are bugetul, spune, la rândul său, analistul Laurian Lungu.

„Cheltuielile cu salariile şi pensiile consumă 90% din buget. Este nevoie de mai mulţi ani pentru ca cheltuielile cu salariile bugetarilor să revină pe un palier cât de cât normal, în raport cu ponderea în PIB a cheltuielilor, şi mai mult, în raport cu nivelul altor salarii din alte sectoare din economie. Salariu mediu net plătit pentru bugetari este foarte, foarte ridicat. Este mult mai mare decât media pe economie. Dorim o economie de piaţă pe care sigur că da, să o lăsăm să funcţioneze liber, după principiul cererii şi ofertei, sau dorim să ne îndreptăm către o economie unde rolul statului în economie va fi covârşitor?”, spune analistul.

Sursa: stiripesurse.ro