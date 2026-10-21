Reuters: Bugetul pe 2027, testul care poate costa România ratingul de țară

Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu pune capăt unui impas politic care a durat aproape șase luni, însă noua formulă de guvernare este departe de a garanta stabilitatea pe termen lung. Presa internațională avertizează că acordul dintre partidele care susțin Executivul este fragil, iar următoarele luni vor fi decisive atât pentru viitorul coaliției, cât și pentru credibilitatea economică a României.

Dincolo de calculele politice, presiunea majoră vine din economie. Reuters avertizează că Guvernul Niculescu trebuie să pregătească un buget pentru 2027 care să reducă deficitul și să obțină adoptarea acestuia de către Parlament.

Eșecul negocierilor bugetare, în special dacă proiectul nu va fi aprobat în decembrie, ar putea spori riscul unei noi retrogradări a ratingului suveran al României. Țara se află deja la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, iar instabilitatea politică afectează încrederea piețelor și a investitorilor.

Misiunea Executivului este complicată de necesitatea reducerii unuia dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, într-un context economic dificil. În același timp, Guvernul trebuie să gestioneze presiunile pentru majorarea pensiilor, înghețate în ultimii doi ani, și solicitările mediului de afaceri privind eliminarea taxei suplimentare aplicate cifrei de afaceri a companiilor.

Astfel, bugetul pentru anul viitor devine primul mare test al noului premier. Modul în care va echilibra măsurile de consolidare fiscală cu revendicările partidelor și cu așteptările mediului economic ar putea influența decisiv evoluția ratingului de țară.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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