Retrogradată din Liga 3, Industria Galda de Jos s-a retras din Liga 4, dar joacă în Cupa României cu CSM Unirea Alba Iulia

Retrogradată în această vară din Liga 3, Industria Galda de Jos s-a retras din Liga 4, ediția 2024/2025. În viitorul sezon, formația „galben-albaștrilor” nu va activa la nivel de seniori nici în Liga 5, comuna urmând să fie reprezentată doar de formația din Oiejdea (unde a activat echipa secundă Industria Galda de Jos 2, locul secund în Seria 2 din Liga 5). Activitatea va continua la copii și juniori, decizia fiind anunțată deja la Asociația Județeană de Fotbal Alba. O situație deloc plăcută, în condițiile în care în urmă cu un an se celebra promovarea în eșalonul terț și realizarea eventului județean!

După recentele alegeri locale soarta fostei divizionarei terțe era incertă, sub un mare semn de întrebare, iar în acest moment Industria Galda de Jos traversează o perioadă incertă, nu mai are jucători, antrenori sau președinte, trecându-se prin mari transformări din toate punctele de vedere. Asta întrucât Primăria comunei nu va mai asigura bugetul echipei de fotbal, așa cum procedase în ultimii ani, mai precis din 2021. Totuși, cu jucătorii aflați încă sub contract și alții proveniți de la echipa secundă se va aborda partida din turul întâi al Cupei României, miercuri, 31 iulie, cu CSM Unirea Alba Iulia.

Inițial, Industria Galda de Jos se înscrisese în Liga 4, iar acest abandon reduce la 14 numărul participantelor la viitoarea ediție, situație în care sezonul va debuta în 31 august, evitându-se ca o echipă să stea în fiecare rundă.

