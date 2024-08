Recalculare pensii 2024: Câte contestații au fost formulate în județul Alba

Prezentă recent într-o emisiune la Radio Unirea FM, Cornelia Miclea, directorul Casei de Pensii Alba, a oferit informații referitoare la numărul contestațiilor formulate și depuse de pensionarii din județul Alba. De asemenea, aceasta a ținut să clarifice ce se va întâmpla cu seniorii care au primit pensii mai mici după recalculare.

Cornelia Miclea, a declarat că până în prezent, la Casa Județeană de Pensii Alba au fost depuse sub 200 de contestații. 40 % dintre petiții sunt cu solicitare buletin de calcul.

„După calculele mele sunt undeva sub 200 de petiții, dar vreau să menționez un lucru foarte important. Undeva la 40% dintre aceste petiții erau cu solicitare buletin de calcul. Și aș vrea să precizez pentru ca pensionarii să știe că nu avem la această decizie buletin de calcul pentru că elementele privind stagiul de cotizare, deja au făcut parte integrantă din deciziile pe care dânșii le-au primit. Prin urmare, singurul element, să zicem așa, care a venit în completare a fost specific acelor puncte de stabilitate și de sectorizare a activității în perioade contributive, necontributive, asimilate și așa mai departe” a spus directoarea Casei de Pensii Alba.

Directoarea consideră că pentru numărul total de pensionari din județ, respectiv 85.659, cele sub 200 de petiții depuse sunt rezonabile. Dânsa consideră că dacă nu ar fi luat măsura de reverificare a calculelor, numărul petițiilor ar fi fost mai mare.

„Probabil că ne-a ajutat și acea reverificare a deciziilor pe care am considerat important să o facem. Cred că cei care au venit să depună contestații la Casa Județeană de Pensii Alba au fost cei care au avut o scădere a cuantumului pensiei, dar există un caz, la nivel național, de la o doamnă pensionar care de la 7.000 a primit undeva la 10.000 de lei. La noi au depus contestații cei care au primit măriri la pensie.

Legea prevede un articol în urma căruia orice greșeală se constată, trebuie revizuită. Vorbim indiferent de plus sau de minus. Nu vreau să creez panică în rândul celor care au creșteri, pentru că nu este obligatoriu dacă ai avut o creștere să ai și o greșeală. Am avut o persoană care a venit și a solicitat să se reanalizeze dosarul pentru că i se pare că totuși are o creștere pe care dânsul nu și-o justifică. Dar a fost în regulă„, a adăugat Cornelia Miclea.

Pentru pensionarii care au primit decizii de recalulcare cu venituri mai mici, se precizează faptul că vor primi pensia cu cea mai mare valoare.

„Vor primi pensia cu cea mai mare valoare. Aș vrea să fac precizarea că de la 1 ianuarie 2025, ca urmare a modificării valorii punctului de referință, să se modifice implicit și cuantumul rezultat. Și este posibil ca de la 1 ianuarie să se depășească pensia pe care dânșii o vor avea acum în plată de la 1 septembrie 2024. Deci, cu siguranță această sumă de 1.281 lei va suferi o modificare ulterioară„.

