Proteste masive anunțate de bugetari în fața Guvernului: „Toată lumea are o scădere de venit salarial între 10 și 35%”

Liderii de sindicate susțin că toți sunt afectați de decizia Guvernului legată de Ordonanța Trenuleț și ar putea ieși în stradă încă de săptămâna viitoare. Unii dintre ei s-ar putea alege și cu tăieri de lefuri de până la 35 la sută, a anunțat liderul de sindicat Bogdan Hossu.

„Majoritatea colegilor noștri, deja ei sunt în discuție, ați văzut că au încercat, printr-o mișcare spontană, să încerce să influențeze decizia Guvernului legată de Ordonanța Trenuleț.

Deja suntem în organizare, deci am făcut cererile la primărie și am obținut cererile pentru manifestări în fața Guvernului, suntem pregătiți în funcție de răspunsul colegilor noștri, dar probabil începutul acțiunilor va fi de săptămâna viitoare, în care pe diferite tranșe de bugetari vor ieși în stradă, tocmai pentru că sunt afectați în măsuri diferite, unii mai mult, unii mai puțin, dar toată lumea are o scădere de venit salarial între 10 și 35%”, a spus Bogdan Hossu, la Realitatea Plus.

Câteva dintre măsurile fiscal-bugetare adoptate de guvern

Ordonanța Trenuleț (OUG 156/2024) a fost publicată în Monitorul oficial cu aproximativ 2 ore înainte de Anul Nou. Printre acestea:

– Salariile bugetarilor rămân înghețate în 2025, la nivelul lunii noiembrie 2024. Același lucru este valabil și în cazul demnitarilor. Similar se va întâmpla și în cazul angajaților din primării, consilii județene și locale.

– Sporurile și primele bugetarilor nu vor crește în 2025, ci vor rămâne la nivelul din noiembrie 2024. La fel și în cazul indemnizației de hrană.

– La fel ca în ultimii ani, orele de muncă suplimentare nu se plătesc, ci se vor acorda alte zile libere. Excepție face personalul militar, polițiști, inclusiv cei din penitenciare și salvatorii montani. Dacă nu se poate compensa cu timp liber în termen de 90 de zile, li se va plăti o majorare din solda în funcție de venitul respectiv.

– Bugetarii care pleacă din instituțiile publice nu vor beneficia de compensarea în bani a concediilor neefectuate.

– Bugetarii nu vor mai beneficia de tichete, cu excepția celor de creșă. Aici sunt incluse, într-un paragraf special, TVR și Radioul Public (angajații nu vor avea plătite nici ore suplimentare sau premii). În plus, drepturile de hrană se mențin la nivelul lunii decembrie 2024.

