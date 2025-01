Profesorul universitar, Cristian Păun: De ce eșuează mereu “modelul de dezvoltare al României”? Al nostru este un corolar al unuia keynesist, rudimentar și simplist

Profesorul universitar, originar din Alba, Cristian Păun, a explicat într-o postare pe pagina de Facebook de ce eșuează constant modelul de dezvoltare al țării noastre. Acesta a dezbătut motivele din spatele acestei probleme, susținând că România nu are, de fapt, un model autentic de dezvoltare, ci doar o copie simplistă a unor principii keynesiste.

„În primul rând, vreau să lămuresc ceva important: nu există model național de dezvoltare. Pot exista modele care au în spate diferite teorii sau școli de gândire. Al nostru este un corolar al unuia keynesist, rudimentar și simplist. Aplicat pro-ciclic mereu.

Aceste modele keynesiste se bazează pe o “logică”, dacă putem să îi spunem așa, extrem de simplistă: încurajarea cererii agregate prin stimuarea veniturilor unor categorii sociale, mizând că producția va fi tractată de această cerere, ea fiind considerată sub potențial sau sub optimal. Cererea agregată este stimulată la noi, în ultimii ani, prin următoarele pârghii: salariile în sectorul bugetar, pensiile publice, salariul minim și, mai nou, contractele cu statul, proiectele și achizițiile publice (inclusiv cele pe fonduri europene). Ca modelul să funcționeze, trebuie să se întâmple un lucru esențial: oferta (producția locală) să țină pasul cu cererea. Asta nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată. De aia nu sunt viabile modelele keynesiste. Așa am eșuat rapid în inflație, deficite gemene și taxe mai mari.

Ca să ai producție locală (ofertă) ai nevoie de ingrediente importante care nu apar peste noapte, prin magie. Două sunt vitale: antreprenorii și capitaliștii.

Antreprenoriatul este ceva dificil, nu este la îndemâna oricui. Foarte puțini au succes din asta. Ca să fii antreprenor trebuie să ai niște talanți foarte rari: să știi să descoperi oportunități în piață, să știi să calculezi dacă pot fi profitabile și să știi cum să procedezi dacă situația din viitor nu se potrivește cu planul inițial, producând pierderi (să evaluezi și să îți asumi riscuri).

Capitaliștii sunt cei care economisesc și investesc masiv în ideile antreprenorilor foarte rari. Ei sunt ceva mai mulți la număr. Dar și economisirea este dificilă. Este greu să te abții să “îți tragi” o mașină scumpă, când dai de primele resurse mai consistente. Este al naibii de dureros să nu consumi tot ce ai și ce nu ai, trăind cu nesaț clipa. Mai mult, este și mai dificil să te abții să nu consumi ce ai adunat deja în pușculiță. Darămite să transformi aceste economisiri în investiții. Acolo apar riscuri și mai mari și mai diferite de economisire. Îți trebuie alți talanți. Dar cel mai important la capitaliști este răbdarea. Ei trebuie să aibă această calitate esențială aducătoare de profit. Capitalistul este cel care așteaptă, furnizând capitalul antreprenorului din care acesta îi plătește pe cei care nu au răbdare să aștepte până când bunurile sunt produse, vândute și consumate. Capitalistul este cel care furnizează răbdarea necesară pentru a plăti la vedere pe furnizorii de bunuri de capital (echipamente) într-o afacere. Capitaliștii au nevoie de piață de capital, de intermediari financiari credibili și implicați.

Acestea sunt cele două ingrediente care lipsesc României. Oameni care să devină antreprenori, oameni care să nu consume tot ce au și ce nu au, economisind și investind.

Nu de suveranism ducem lipsă. Nici de naționalism. De oameni educați economic și financiar. Iar educația economică și financiară nu se oprește la a înțelege cum se face un buget de familie echilibrat sau cum se încadrează o rată la bancă în acest buget. Este despre antreprenoriat și capitalism (economisire și investiții). Doar așa poți deveni independent pe viitorul tău, adică suveran cu adevărat!” a scris Cristian Păun pe pagina de Facebook.

