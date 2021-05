Primăria caută cel puțin 50 de voluntari pentru activități dedicate dezvoltării urbane durabile a Municipiului Alba Iulia

Direcția programe din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Bucovinei, nr.6, jud Alba, organizează sesiune de recrutare a cel puțin 50 de voluntari, pentru a participa la diferite activități dedicate dezvoltării urbane durabile a Municipiului Alba Iulia.

În mod deosebit activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit, activități educaționale și sociale, non-formale și informale. Această acțiune are ca și scop înființarea rețelei „VOLUNTAR AJUT!”, finanțat prin proiectul „IRIS- Integration of Roma Through Innovative Skills” în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea săraciei și incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021”.

Prin implicarea în proiectele și activitățile municipalității, vei beneficia de o serie de avantaje precum:

Participare la alegere la programe de formare derulate în proiect: curs de perfecționare facilitator comunitar/ animator socio-educativ. Participarea la sesiuni de lucru în cadrul cărora vei fi informat cu privire la nevoile comunității locale și vei fi direct implicat în procesul de luare a decizilor în cadrul echipei de proiect. Posibilitatea de a-ți dezvolta abilități de scriere, implementare și prezentare a proiectelor personale în care crezi, iar cele mai bune inițiative vor avea susținerea administrației locale în vederea implementării, totodată se încurajează generarea de idei de proiecte comunitare. Participare la întâlniri INSPIRAȚIONALE/ MOTIVAȚIONALE la care vor fi invitați și personalități cu experiență în domeniul voluntariatului sau care au derulat acțiuni cu impact la nivel local sau național în domeniul CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Posibilitatea de a te implica în organizarea de evenimente publice de interes local și de a colabora cu întreaga echipă a primăriei în diferite proiecte. Oportunitatea de a contribui în mod direct în procesul de planificare strategică a orașului. Încheierea unui contract de voluntariat pe o durată de minim 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, pe baza căruia activitatea prestată va fi recunoscută legal ca experiență profesională. (Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialiate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite). La finalul stagiului de voluntariat vei primi un certificat de voluntariat și o fișă de evaluare personalizată privind activitățile desfășurate și în funcție de rezultatele obținute și o scrisoare de recomandare din partea primarului.

Pentru a te încadra ca voluntar trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Vârsta cuprinsă între 16-65 de ani.

Capacitatea de a te exprima corect și coerent în limba română.

Să fie apt din punct de vedere medical (și dacă ești încadrat într-un grad de invaliditate poți face parte din echipa noastră de voluntari, atât timp cât activitățile în care alegi să te implici nu au un efect negativ asupra sănătății tale.

În echipa Primăriei încurajăm și promovam egalitatea de șanse, valorificând abilitatea și nu dizabilitatea.

Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni.

Orientat spre rezultate și muncă în echipă.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, Jud Alba, la Biroul Registratură.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

Cerere de înscriere voluntariat;

Copia actului de identitate;

Copia certificatului de naștere;

Certificat/ adeverință medicală;

O declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă icompatibil cu funcția pentru care candidează;

Curriculum vitae, modelul comun european;

Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

Interviul se va desfășura la sediul Direcției Programe, str Bucovinei, nr.6, loc Alba Iulia, jud Alba.

Informații suplimentare la numărul de telefon 0753822456, Vlas Roxana Ioana, Coordonator activitate voluntariat.