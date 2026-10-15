Președintele Nicușor Dan, de la Bruxelles: „Ne îndreptăm către votarea de către Parlament a noului Guvern!”

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă, joi, 15 octombrie 2026, la Bruxelles. Sunt primele declarații ale președintelui după decizia PSD de a intra la guvernare.

Nicușor Dan se află la Summit-ul UE și va participa și la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

„Eu cred că demersurile partidele sunt extrem de serioase. E prima dată când avem acorduri politice între partide. Ne îndreptăm către votarea de către Parlament a noului Guvern!”, a subliniat Nicușor Dan.

PSD a decis miercuri, 14 octombrie 2026 să intre în componența Guvernului condus de Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Formațiunea condusă de Sorin Grindeanu va deține 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale, în timp ce din noul Executiv vor face parte și șase tehnocrați.

Premierul desemnat urmează să depună astăzi, joi, 15 octombrie 2026, în Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare.

foto: arhivă

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