Premiile Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, decernate la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Laureații anului editorial 2023

Miercuri, 20 noiembrie 2024, în organizarea Consiliului Județean Alba, a Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la Alba Iulia au fost decernate Premiile Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul editorial 2023.

Juriul care a analizat activitatea literară a scriitorilor, care a stabilit premiile ediției a fost format din: Aurel Pantea, redactor – șef al revistei Discobolul și președinte al juriului, criticul literar Monica Grosu și scriitorul Mircea Stâncel.

Laureații Premiilor Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2023 sunt: Premiul Cartea Anului ex aequo – Ioan Hădărig și Ion Hirghiduș, Premiul Opera Omnia – Ironim Muntean.

S-au mai acordat și alte premii: Premiul pentru poezie ex aequo – Ana Ardeleanu și Sonia Elvireanu, Premiul pentru proză –Ladislau Daradici, Premiul pentru citiciă literară ex aequo: Ion Buzași și Dumitru Augustin Doman, Premiul pentru eseu ex aequo –Mihai Barbu și George Remete, Premiu pentru poezie nouă: Marcel Vișa, Premiu pentru istorie literară: Ion Popescu Brădiceni, Premiul pentru critică literară: Constantin Stancu, Premiul pentru literatură pentru copii: Rodica Gabriela Chira, Premiul pentru dramaturgie: Ioan Moldovan și Premiul pentru traduceri: Elisabeta Bogățan. .

Proiectul Premiile Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România este organizat anual de către Consiliul Județean Alba, Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

