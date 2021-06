Premierul Florin Cîțu despre împrumutul PNRR: Se vor construi aproximativ 450 de kilometri de autostrada, sute de scoli si de crese

Premierul Florin Cîțu, a explicat faptul că din cei 29,2 miliarde de euro se va construi „aproximativ 450 km autostrada, sute de scoli si de crese” și „vom construi si vom renova zeci de spitale”.

„Vom avea un spital construit cred in 2024, o premiera in ultimii 22-23 de ani”, a adăugat el. Trei mari sectoare primesc bani, transporturi, educatie si sanatate, potrivit premierului.

„Un alt element dezbatut in spatiul public: De ce luam si imprumuturi? Romania are o nevoie acuta de investitii. Am investit sume record anul trecut, continuam si anul acesta. Imprumuturile din PNRR se vor duce doar in investitii, nu pot sa mearga in consum.

Aici nu cred ca exista dezbatere la nivelul clasei politice ca imprumuturile pentru investitii nu sunt bune. Noi oricum ne imprumutam sa investim in Romania, iar cele pe care le luam prin PNRR sunt la o dobanda mult mai mica, de aproape zero la suta, dobanda la care se imprumuta Germania, Spania, Italia, toate tarile din zona euro”, a mai declarat Florin Cîțu.