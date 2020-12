Povestea vâscului, simbol al Sărbătorilor de Iarnă: Ce reprezintă „creanga de aur” în credința populară

Vâscul este o plantă magică, cunoscută și sub numele de creanga de aur. Are puteri miraculoase și o semnificație sacră în folclorul European. În tradiția românească, vâscul este foarte important, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă.

Legenda vâscului şi tradiţia sărutatului sub vâsc vin din cele mai îndepărtate timpuri, potrivit mitologiei germane. Se spune că zeiţa Frigga, cea care era zeiţa dragostei, a avut un fiu pe nume Balder, zeul pământului. După ce Balder a avut un vis în care i se prevestea moartea, zeiţa Frigga a fost foarte speriată. Dacă fiul său, zeul soarelui, ar fi murit, atunci toată viaţa de pe Pământ s-ar fi sfârşit.

Bobiţele albe de vâsc sunt lacrimile unei zeiţe

Loki, zeul răului, cel care voia sa-l omoare pe Balder, a găsit vâscul, o plantă care nu crestea pe pamant si care avea puteri miraculoase. El a confecţionat o suliţă din vâsc şi i-a dat-o zeului iernii, pe nume Holder, care era orb. Zeul iernii l-a lovit pe Blader cu suliţa din vâsc, iar acesta a murit. Timp de trei zile, toată lumea a incercat să-l învie pe Balder, însă nimeni nu a reuşit. Potrivit legendei, cea care l-a înviat a fost mama sa, Frigga, cu lacrimile vărsate peste fiul ei. Se spune că lacrimile ei s-au transformat în bobiţele albe ale vâscului. De fericire că şi-a văzut fiul readus la viaţă, Frigga i-a sărutat pe tot cei care au trecut pe sub vâsc. De aici se spune că ar veni tradiţia sărutatului sub vâsc.

De-a lungul istoriei vâscul a devenit simbol al bucuriei, păcii şi iubirii. În preajma Anului nou, oamenii îşi împodobesc casele cu vâsc şi se sărută sub ramurile acestuia.

Tradiţia sărutatului sub vâsc are mai multe semnificaţii

Vâscul a fost considerat leac pentru infertitilitate şi se spune că femeile care se lasă sărutate sub vâsc vor avea şanse mai mari de a rămâne însărcinate. Legena spune că druizii şi celţii îşi hrăneau animalele cu vâsc în credinţa că această plantă cu puteri magice le va aduce fertilitatea.

Tradiţia sărutatului sub vâsc a început în Anglia. Legenda mai spune că fetele prinse sub vâsc nu au voie să refuze sărutul. Potrivit unei superstiţii străvechi, cele care refuză sărutul vor avea ghinion în dragoste în următorul an şi nu vor lega nicio relaţie trainică. Astăzi, dacă un cuplu se sărută sub vâsc se spune că va avea o relaţie lungă şi fericită. Sărutul sub vâsc se practică nu doar în noaptea de Anul Nou, ci şi în prima zi din an.

Obiceiul vechi spune că atunci când un băiat sărută o fată sub vâsc, trebuie să rupă şi una din bobiţele albe ale vâscului. Dacă dintr-o ramură de vâsc au fost rupte toate bobiţele, atunci nimeni nu ar mai trebui să se sărute în acel loc.