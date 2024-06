Portarul Dennis Berța achiziționat de CSM Unirea Alba Iulia

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a semnat cu portarul Dennis Berța (17 ani, AFC Hermannstadt), al cincilea transfer al perioadei precompetiționale.

Tânărul goalkeeper este fiul lui Florin Berța, fost antrenor al formației Euro Șpring, actualmente antrenor cu portarii la prim-divizionara sibiană.

Berța a semnat pentru un sezon cu „alb-negrii”, contractual urmând a se prelungi cu încă un an în cazul promovării în eșalonul secund.

„Vin să ajut echipa să promoveze, să ducem Unirea Alba Iulia acolo unde este locul ei. Chiar dacă sunt tânăr cunosc istoria acestei echipei și doresc ca Alba Iulia să revină acolo unde îi este locul. Sper ca publicul să vină în număr cât mai mare la meciuri și să ne susțină. Vreau să mulțumesc domnului Alexandru Pelici și conducerii clubului pentru încrederea acordată”, a declarat Dennis Berța, pentru pagina oficială a clubului din Cetatea Marii Uniri.

Dennis Berța este născut pe 9 noiembrie 2006 și vine de la AFC Hermannstadt, în ultimele două sezoane acesta pregătindu-se cu echipa lui Marius Măldărășanu și a apărat la echipele Under 17 și Under 19. În consecință, CSM Unirea va miza pe jucător under între buturi, Berța avându-I contracandidați pe Bucur și Stoian.

Pe lângă Dennis Berța până în acest moment CSM Unirea Alba Iulia a mai semnat cu Ștefan Blănaru (atacant, CS Mioveni), Ionuț Balaur (fundaș, FC Argeș), Albert Voinea (atacant, Viitorul Pandurii Tg. Jiu) și Amir Jorza (mijlocaș, ACS Tg. Mureș).

foto și informații: CSM Unirea Alba Iulia

