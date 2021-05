Polițiștii vor beneficia de TREI noi SPORURI: Bani acordați pentru vechime, studii superioare și pentru pericol deosebit

Polițiștii vor urma să primească un spor de fidelitate, în funcție de vechimea în poliție – 5 ani/5%, 10 ani/10%, 15 ani/15% și peste 20 de ani/20%.

Totodată, agenții care au studii superioare în conformitate cu fișa postului vor beneficia de un spor de 25%. De asemenea, vor beneficia de un spor de 30% toți polițiștii care lucrează în zona operativă.

Astfel, până la finalul lunii iunie, polițiștii vor prima a doua tranșă din drepturile salariale recalculate pentru perioada 30.01.2021-31.12.2022, în cuantum de 10%, anunță sindicatul Europol.

Astfel, punerea în plată a drepturilor recalculate rezultate pentru ultimii 3 ani, după cum pre bine știți se va face eșalonat timp de 5 ani astfel:

anul trecut s-a plătit 5%;

în acest an se plătește 10% până la data de 30.06.2021;

în al treilea an se va plăti 25% până la data de 31.12.2022;

în al patrulea an se va plăti 25% până la data de 31.12.2023;

în al cincilea an se va plăti 35% până la data de 31.12.2024.

Pe lângă salariul din luna iunie, polițiștii vor încasa între aproximativ 500 lei și 3.000 lei, reprezentând a doua tranșă a aplicării prevederilor OUG nr. 75/2020.

Sursa: bugetul.ro