Plată progresivă a gărzilor: Medicii ar putea primi mai mulți bani pentru fiecare tură suplimentară
Plată progresivă a gărzilor: Medicii ar putea primi mai mulți bani pentru fiecare tură suplimentară
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune un nou sistem de remunerare a gărzilor medicale, în care tariful să crească de la o gardă la alta, în funcție de numărul efectuat într-o lună. Măsura ar urma să îi includă și pe medicii rezidenți din anii I, II și III.
Potrivit ministrului, prima gardă dintr-o lună ar fi plătită la un anumit tarif, a doua la unul mai mare, iar a treia și următoarele ar beneficia de o remunerație progresivă, până la nivelul calculat în funcție de salariul aflat în plată în 2026.
„Gărzile sunt prioritatea mea”, a declarat Alexandru Rogobete, care a subliniat că plata corespunzătoare a acestora reprezintă principala sa prioritate în ceea ce privește resursa umană din sistemul sanitar.
Ministrul a precizat că propunerea a fost discutată anterior cu societățile profesionale și cu sindicatele. El intenționează să reia negocierile cu reprezentanții angajaților, cel mai probabil săptămâna viitoare, după reorganizarea echipei ministeriale.
În ceea ce privește noua lege a salarizării, ministrul a amintit că s-a opus, în vară, unei variante care, potrivit estimărilor sale, ar fi redus veniturile unor categorii de personal medical cu până la 1.000 de euro lunar.
Rogobete a susținut că medicii primari din anestezie și terapie intensivă (ATI) ar fi pierdut între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce veniturile asistentelor medicale ar fi scăzut cu 1.000–1.500 de lei.
În opinia sa, asemenea reduceri ar fi putut declanșa cel mai amplu exod al personalului medical din ultimii 20 de ani.
„Personalul medical nu cere dublarea salariilor”, a afirmat ministrul, pledând pentru corectarea inechităților și pentru reforme care să țină cont atât de nevoile angajaților, cât și de posibilitățile financiare ale statului.
Pe lângă modificarea modului de plată a gărzilor, Rogobete a indicat reducerea treptată a deficitului de personal drept un obiectiv al reformelor din sănătate.
Ministrul susține că schimbările trebuie făcute gradual, fără măsuri bruște care să afecteze veniturile și să încurajeze plecarea medicilor și asistentelor din sistem.
Deocamdată, plata progresivă a gărzilor este o propunere care urmează să fie discutată cu partenerii sociali. Aplicarea sa va depinde de forma finală a mecanismului și de deciziile care vor fi luate la nivelul Ministerului Sănătății.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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