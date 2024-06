Peste 50.000 de spectatori au cântat, dansat și s-au distrat la AlbaFest 2024. Timp de trei zile, oamenii au ascultat hiturile unora dintre cei mai mari artiști ai României De la cunoscuta piesă „Dacă ploaia s-ar opri” a formației Cargo, până la hiturile câtorva dintre cei mai în vogă artiști din România, albaiulienii și vizitatorii Cetății Alba Carolina au avut parte de multă distracție și de și mai multă muzică.

Milioane de poze și videoclipuri, tot atâtea post-uri pe rețelele sociale și zeci de mii de oameni care au cântat, s-au bucurat și au trăit împreuna vibrația bucuriei pure- acesta este rezumatul ediției aniversare AlbaFest®, recent încheiată la Alba Iulia.

Cargo, RIFF, ANTON, Antract, Irina Rimes, Vescan, Misha Miller, Feli, Mira sau Fly Project sunt doar o parte dintre numele care au dat greutate ediției 2024 de AlbaFest®, ce a avut-o ca gazdă pe Ana Moga una dintre cele mai tonice și populare prezențe de pe radio și tv la ora actuală, în România. Le mulțumim pentru energia fantastică transmisă, la fel cum mulțumim celor aflați în fața scenei pentru partea lor de show. Rămân memorabile momente care s-au viralizat deja, cum ar fi „Dacă ploaia s-ar opri”, cântată exclusiv de fani și doar filmată și postată de Adi “Baciu” Igrișan de la Cargo, în prima seară de AlbaFest®.

Efortul logistic al echipei de organizare și-a găsit răsplata în cei peste 50 000 de oameni care au ajuns în Cetate, în cele 3 zile de festival, un record generat și de modificarea set-up-ului, în special a dispunerii scenei, care a generat un spațiu suplimentar consistent pentru public, în Piața Cetății.

„Ne-am adunat în Piața Cetății cu zecile de mii, am făcut zidurile să vibreze și-am arătat întregii țări că știm să ne bucurăm, să petrecem și, cel mai important, că ne iubim orașul. Ni s-au alăturat și turiști veniți de peste tot, din Suceava până-n Timișoara, din București în Satu Mare. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru c-ați fost parte dintr-o ediție memorabilă de AlbaFest®!” spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

La rândul său, Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor, adaugă: ”AlbaFest® este ceva mai mult decât flagship-ul nostru în materie de evenimente. Este un magnet pentru turiști, în aceeași măsură în care le este 100% dedicat albaiulienilor, pentru care a fost și creat, de altfel. Suntem conștienți de concurența imensă pe această piață a festivalurilor, în continuă creștere, dar avem avantajul că AlbaFest® are deja în spate 10 ediții, iar asta nu-i puțin lucru. Pentru sezonul turistic 2024, AlbaFest® a fost doar începutul, avem pregătite multe alte evenimente care să ne aducă, din nou, împreună în Cetate”.

Programul complet al tuturor evenimentelor din acest sezon turistic de la Alba Iulia se publică și se actualizează pe turism.apulum.ro, pe canalele oficiale ale primăriei și ale Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

AlbaFest® este o producție-spectacol ce a angrenat parteneri ca Forward Agency, Stellar Events, Set-Up, Blame Me For This Show-RI Bussines Events, Livestream România și s-a bucurat de sprijinul instituțional al colegilor din Primăria Alba Iulia, precum și al ISU Alba, Crucea Roșie Alba, IJJ Alba, IPJ Alba, Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia. Le suntem recunoscători și partenerilor valoroși care și-au asociat brandurile cu AlbaFest®: Caraiman, Pepsi, Star Transmission și Star Assembly, au transmis reprezentanții Palatului Principilor.

