Perseide 2024: Cea mai spectaculoasă ploaie de stele, vizibilă pe cer cu ochiul liber din noaptea aceasta

An de an, nopțile de vară ne oferă un spectacol ceresc unic, cunoscut sub numele de Perseide. Acest curent meteoric, vizibil în luna august, aduce pe cer o ploaie de stele căzătoare care încântă privitorii și pasionații de astronomie.

Perseidele, parte din efemeridele astronomice, sunt printre cei mai cunoscuți meteori. Maximul curentului de meteori Perseide are loc în nopțile de 11, 12 și 13 august. Acest fenomen este unul dintre cele mai cunoscute și așteptate ale anului, fiind popular mai ales pentru că mulți oameni se află în concediu și pot rămâne afară până târziu. În această perioadă, Perseidele pot produce între 50 și 80 de meteori pe oră, cu posibilitatea ca în anumite nopți activitatea să fie chiar mai intensă, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

„Se știe că în luna august se pot vedea meteorii numiți Perseide. Sunt cei mai des observați pentru că atunci este perioada concediilor când mulți stau afară până noaptea târziu. Există şi în luna decembrie o perioadă când se văd mai multi meteori decât de obicei. De asemenea, mai sunt şi în alte luni astfel de momente.”, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

„De observat în noaptea de 11/12 și 12/13 august. Luna nu va deranja mult observațiile.”, conform sursei citate.

Meteorii, numiți popular stele căzătoare, sunt fragmente cosmice care pătrund în atmosfera Pământului cu viteze uluitoare, aprinzându-se și creând dâre luminoase spectaculoase. Acest fenomen este vizibil tot timpul anului, dar cele mai intense activități sunt legate de curenți meteorici specifici, cum sunt Perseidele din august și Geminidele din decembrie.

Originea meteoriților este legată de comete, ale căror resturi de gheață și praf formează curenți de meteoroizi ce pot produce adevărate ploi de stele. În nopțile în care Terra intersectează acești curenți, cerul devine scena unui spectacol natural, vizibil cu ochiul liber, fără necesitatea echipamentului specializat.

Pentru a observa Perseidele sau alți curenți de meteori, este recomandat să găsiți un loc întunecat, departe de luminile orașului, să vă acomodați ochii cu întunericul și să aveți răbdare. Cu puțin noroc, puteți vedea zeci de stele căzătoare într-o singură noapte.

„Pe lângă calitatea de a fi spectaculoase, stelele căzătoare mai au un plus: se văd (numai) cu ochiul liber! Nu aveți nevoie de instrumente astronomice pentru a-i observa. Vă trebuie totuși puțină răbdare, îmbrăcăminte groasă şi cer senin. În serile când se produc maximele curenților de meteori, ieșiți afara la ora indicată, așezați-vă confortabil pe un șezlong sau pătură și așteptați, privind pe cer. Așteptați 15 minute pentru ca ochiul să se acomodeze cu întunericul şi…nu vor trece nici 5-10 minute și veți vedea stelele căzătoare, în funcție de intensitatea maximului! Astfel sunteți exact unde trebuie pentru a observa stelele căzătoare.Cu cât locul de unde observați este mai întunecat, adică nu aveți lumini împrejur, cu atât veți vedea mai mulți meteori. Dacă nici Luna nu se află pe ce, puteți observa în condiții ideale meteorii.”, mai spun astronomii.

