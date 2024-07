Permis suspendat pentru refuzul testului antidrog rapid: Controverse privind erorile aparatelor DrugTest

Șoferii care refuză testarea rapidă pentru droguri își pierd permisul până la finalizarea analizelor de sânge. Peste 90.000 de persoane au semnat o petiție pentru anularea acestei măsuri, care este deja în vigoare.

Potrivit unui comunicat al poliției, testarea rapidă pentru consum de droguri la nivel național generează rezultate fals pozitive în proporție de 15-20%.

Un tânăr care a trecut prin această situație povestește că a rămas fără permis timp de 4 luni, deși era nevinovat.

„Am fost testat pozitiv pentru metamfetamine. Am făcut testul rapid pentru că știam că nu am consumat droguri, mai ales că eu nu beau nici alcool. Am luat ordonanță de la poliție să fac asta, pentru că altfel statul plătește analizele în tranșe la 6 luni”, a spus tânărul șofer, potrivit ProTv.

Testarea, doar în anumite condiții

Tânărul povestește că polițiștii l-au testat pentru droguri după ce a depășit viteza legală, iar rezultatul fals pozitiv a fost cauzat de un medicament pentru răceală. Reprezentanții Direcției Rutiere precizează că polițiștii au acum obligația de a testa șoferii pentru droguri doar în anumite situații.

Alexandru Popa, Rutieră: „Șoferul are sticle deschise de alcool, prezintă urme de consum sau sunt identificate substanțe psihoactive. De asemenea e obligat dacă are istoric, dacă are condamnări pentru asta.”

Petiție online pentru anularea acestor prevederi

Avocații spun că măsura nu se poate contesta.

„Spune că dacă măsura e administrativă nu ai ce să faci și sfatul e să accepți testul rapid și explică ce se întâmplă dacă aveți ghinion să fie fals pozitiv și că poți să ceri despăgubiri statului după”, susține avocatul Mircea David.

Aceeași Ordonanță mai prevede că dacă șoferul depistat pozitiv își cheamă un prieten să-i conducă mașină polițiștii trebuie să-l testeze și pe acesta.

Peste 90.000 de oameni au semnat o petiție online prin care cer anularea acestor prevederi. Testul pentru depistarea drogurilor în sânge costă 558 lei pentru o singură substanță.

