Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”

Premierul Luca Niculescu afirmă că Pilonul II de pensii private nu va fi modificat, subliniind că predictibilitatea trebuie să reprezinte un principiu de bază al politicilor publice. Potrivit șefului Guvernului, fondurile acumulate în cadrul acestui sistem însumează aproximativ 12% din PIB-ul României și reprezintă economiile a milioane de participanți.

„Pe Pilonul II de pensii, răspunsul este foarte clar: nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii. Sunt aproximativ 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români acolo”, a declarat premierul, insistând asupra necesității ca regulile să rămână stabile și previzibile.

Guvernul exclude schimbările în actuala formulă a sistemului

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind reformele economice și fiscale promovate de noul Executiv. La prima sa conferință de presă în calitate de premier, susținută pe 20 octombrie, Niculescu precizase că este prea devreme pentru o poziție definitivă privind eventualele modificări ale Pilonului II, dar că sistemul ar trebui, în mod normal, să își păstreze actuala structură.

Șeful Guvernului a evocat și experiența sa în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul căruia reforma pensiilor private s-a numărat printre subiectele de interes.

Active de peste 237 de miliarde de lei

Pilonul II reprezintă componenta obligatorie de pensii administrate privat din sistemul românesc. O parte din contribuțiile de asigurări sociale ale angajaților este direcționată către conturi individuale, iar fondurile sunt investite în vederea suplimentării veniturilor participanților la pensionare.

Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 237,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026, echivalentul a aproximativ 12% din PIB. Sistemul reprezintă astfel un instrument important de economisire pe termen lung pentru milioane de români.

Spre deosebire de sistemul public de pensii, care se bazează în principal pe contribuțiile colectate de la angajații activi pentru plata pensiilor curente, Pilonul II presupune acumularea și investirea sumelor în conturile individuale ale participanților.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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