Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”
Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”
Premierul Luca Niculescu afirmă că Pilonul II de pensii private nu va fi modificat, subliniind că predictibilitatea trebuie să reprezinte un principiu de bază al politicilor publice. Potrivit șefului Guvernului, fondurile acumulate în cadrul acestui sistem însumează aproximativ 12% din PIB-ul României și reprezintă economiile a milioane de participanți.
„Pe Pilonul II de pensii, răspunsul este foarte clar: nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii. Sunt aproximativ 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români acolo”, a declarat premierul, insistând asupra necesității ca regulile să rămână stabile și previzibile.
Citește și: Pensiile indexate și alocațiile copiilor majorate din 2027. Florin Manole: „Trebuie să facem rost de bani”
Guvernul exclude schimbările în actuala formulă a sistemului
Declarația vine în contextul dezbaterilor privind reformele economice și fiscale promovate de noul Executiv. La prima sa conferință de presă în calitate de premier, susținută pe 20 octombrie, Niculescu precizase că este prea devreme pentru o poziție definitivă privind eventualele modificări ale Pilonului II, dar că sistemul ar trebui, în mod normal, să își păstreze actuala structură.
Șeful Guvernului a evocat și experiența sa în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul căruia reforma pensiilor private s-a numărat printre subiectele de interes.
Active de peste 237 de miliarde de lei
Pilonul II reprezintă componenta obligatorie de pensii administrate privat din sistemul românesc. O parte din contribuțiile de asigurări sociale ale angajaților este direcționată către conturi individuale, iar fondurile sunt investite în vederea suplimentării veniturilor participanților la pensionare.
Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 237,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026, echivalentul a aproximativ 12% din PIB. Sistemul reprezintă astfel un instrument important de economisire pe termen lung pentru milioane de români.
Spre deosebire de sistemul public de pensii, care se bazează în principal pe contribuțiile colectate de la angajații activi pentru plata pensiilor curente, Pilonul II presupune acumularea și investirea sumelor în conturile individuale ale participanților.
sursa: TVR Info
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la Timișoara și Bistrița: ,,Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru a se interveni concret?”
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la Timișoara și Bistrița: ,,Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru a se interveni concret?” Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” trag, din nou, un semnal de alarmă cu […]
Ingineri și IT-iști, reuniți la Mănăstirea Oașa, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Tema întâlnirii: „Mai mult. Mai repede. Mai eficient.”
Ingineri și IT-iști, reuniți la Mănăstirea Oașa, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Tema întâlnirii: „Mai mult. Mai repede. Mai eficient.” Comunitatea Tehnica Vieții organizează, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, o nouă întâlnire dedicată inginerilor și specialiștilor din domeniul IT, la Mănăstirea Oașa, din județul Alba. Evenimentul, intitulat „Întâlnire comunitate […]
Plată progresivă a gărzilor: Medicii ar putea primi mai mulți bani pentru fiecare tură suplimentară
Plată progresivă a gărzilor: Medicii ar putea primi mai mulți bani pentru fiecare tură suplimentară Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune un nou sistem de remunerare a gărzilor medicale, în care tariful să crească de la o gardă la alta, în funcție de numărul efectuat într-o lună. Măsura ar urma să îi includă și pe medicii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”
Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii” Premierul Luca Niculescu...
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la Timișoara și Bistrița: ,,Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru a se interveni concret?”
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la...
Știrea Zilei
Video | Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare!
Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității...
Video | Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Sute de persoane erau prezente, miercuri,...
Curier Județean
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat...
UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților
Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă...
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...