PENSII 2024: Pensii mai mari cu 50% începând cu luna septembrie 2024. Anunțul făcut de șeful Casei de Pensii

Șeful Casei de Pensii a anunțat o măsură așteptată de milioane de pensionari: o parte din pensii vor crește cu 50% începând cu luna septembrie 2024. Aflați în cele ce urmează care sunt principalii beneficiari ai acestei măsuri.

”Cei care au pensii mici, care au lucrat pe salariul minim pe economie pentru o perioadă lungă de timp, acolo creșterile vor fi foarte mari. Vor fi de peste 50%, în funcție de stagiile de cotizare”, a explicat Daniel Baciu la România TV.

Cum se dau punctele bonus (de stabilitate):

– 0,5 puncte fiecare an de muncă între 25 și 30 de ani munciți

– 0,75 puncte pentru fiecare an de muncă între 30 și 35 de ani munciți

– 1 punct pentru fiecare an muncit peste 35 de ani.

Ce sume de bani primesc bonus pentru fiecare perioadă muncită?

A muncit 25 de ani – 0 puncte bonus.

A muncit 30 de ani – 5 X 0,5 = 2,5 puncte bonus X 81 lei = 202 lei

A muncit 35 de ani – 5X 0,5 + 5 X 0,75 lei = 6,25 puncte X 81 lei = 506 lei

A muncit 40 de ani – 5 X 0,5 + 5X0,75 + 5 X 1 = 11,25 puncte X 81 lei =911 lei

Toți pensionarii care au muncit pe salariul minim au creștere de pensie de 50%?

Evident, nu. Spre exemplu, un pensionar are, azi, pensia minimă de 1.281 de lei. El a muncit 30 de ani, astfel că va primi următoartele puncte bonus = 5 X0,5 = 2,5 puncte

El are și 17,5 puncte bonus. În total va avea 20 de puncte X 81 de lei valoarea punctului de pensie = 1.600 lei pensie la recalculare.

Este vorba de o creștere de 320 de lei, adică de 25%. Este o creștere, chiar dacă mai mică decât a anunțat șeful Casei de Pensii.

Reamintim că pensionarii vor avea pensiile recalculate de la 1 septembrie, iar pentru 1.300.000 dintre ei, pensiile ar trebui să scadă, potrivit calculelor după noua lege a pensiilor.

