Pădurile din județul Alba, mai „sărace” cu două tone de deșeuri: Acțiune de ecologizare a Direcției Silvice, alături de numeroși voluntari

Ziua Națională de Curățenie are ca obiectiv curățarea mediului înconjurător de deșeuri, formarea conștiinței și familiarizarea cu grija ce trebuie acordată permanent mediului înconjurător, un eveniment ce se desfășoară în baza unui protocol de colaborare între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu și Asociația ”Let’s Do It, România!”

2210 kilograme de deșeuri au fost îndepărtate din păduri din județul Alba, doisprezece zone au fost igienizate, cu efortul a o sută cincizeci și șase de voluntari și personal silvic de la cele șapte ocoale silvice ale Direcției Silvice Alba, iar pentru aceasta Regia Națională a Pădurilor – Romsilva transmite mulțumiri tuturor celor implicați în campanie.

Totodată Regia Națională a Pădurilor – Romsilva alături de Direcția Silvică Alba lansează un apel destinat celor dintre noi mai puțin preocupați de mediul înconjurător: „Atragem atenția că pădurile nu sunt locuri pentru depozitarea gunoaielor, iar aceste fapte se pedepsesc conform legii.”.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri de stat, toate pădurile de stat fiind certificate internațional. Totodată administrează 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață totală de peste 850.000 de hectare.

