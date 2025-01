„Ordonanța trenuleț” 2025 lovește sectorul IT. Eliminarea facilităților fiscale afectează inovația. Manager: „Riscăm să compromitem atât dezvoltarea companiilor românești, cât și viitorul economiei noastre”

Transilvania IT Cluster, cel mai mare cluster de tehnologie din România, reprezentând peste 190 de membri – companii, instituții și organizații din domeniul IT – își exprimă îngrijorarea față de măsurile anunțate prin Ordonanța de Guvern 156/2024, respectiv eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din sectorul IT, construcții și agricultură.

Cluj-Napoca: Orașul construit pe inovație și tehnologie

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante centre de tehnologie din Europa, un oraș care și-a construit succesul economic și reputația internațională prin contribuția directă a profesioniștilor din IT. Acești specialiști nu doar că generează valoare adăugată prin munca lor, ci contribuie activ la dezvoltarea comunității locale, fie prin crearea de locuri de muncă, fie prin susținerea economiei prin consumul local.

Eliminarea scutirilor de impozit pentru angajații din IT riscă să reducă atractivitatea Clujului pentru talente și investiții, afectând un sector vital pentru competitivitatea României pe plan internațional.

Îngrijorări privind lipsa de predictibilitate fiscală

Unul dintre principiile fundamentale ale unei economii stabile este predictibilitatea fiscală. Deciziile luate fără o analiză de impact pe termen lung sau fără consultarea mediului privat subminează încrederea companiilor și investitorilor în piața locală. România are nevoie de măsuri care să sprijine inovarea și competitivitatea, nu de politici care să descurajeze sectorul privat.

„Într-o economie globală definită de inovație și transformare digitală, România nu își poate permite să descurajeze sectorul IT, motorul care ne menține competitivi și relevanți, prin adoptarea unor măsuri nefundamentate, care cu siguranță nu vor rezolva problemele. Este esențial să investim în tehnologii emergente și să construim politici bazate pe dialog și viziune pe termen lung, altfel riscăm să compromitem atât dezvoltarea companiilor românești, cât și viitorul economiei noastre,” a declarat Bianca Muntean, Manager al Transilvania IT Cluster.

Cum sprijinim inovația?

Dacă facilitățile fiscale sunt eliminate, acestea trebuie înlocuite cu măsuri care să susțină industria IT și să asigure continuitatea creșterii economice:

-Investiții în inovație și tehnologii emergente – România trebuie să sprijine companiile IT, mai ales pe cele autohtone, să rămână competitive pe plan global.

-Programe de sprijin pentru companiile românești – Companiile mici și mijlocii sunt cele mai vulnerabile la aceste schimbări. Este esențial să se creeze mecanisme care să le permită să continue să inoveze și să se dezvolte.

-Dialog și transparență – Este momentul ca Guvernul să demonstreze maturitate și să ia măsuri care să susțină economia pe termen lung, printr-un parteneriat real cu mediul privat.

Contribuția IT-ului clujean la economia locală

Există un mit nociv conform căruia angajații din IT nu contribuie suficient la economia locală, ceea ce este complet fals. Profesioniștii din acest sector susțin piața locală, de la restaurante și servicii, până la producători locali. De asemenea, mulți și-au construit familiile în Cluj, aducând o contribuție semnificativă la creșterea orașului. Demonizarea acestui sector nu face decât să adâncească prăpastia dintre mediul privat și decidenți.

Transilvania IT Cluster face un apel către autorități să regândească măsurile propuse și să implementeze politici care să sprijine dezvoltarea economică a României, bazându-se pe dialog, transparență și sustenabilitate. IT-ul este o componentă esențială a viitorului României și trebuie tratat ca atare – un partener strategic, nu un inamic.

Despre Transilvania IT Cluster

Transilvania IT Cluster adună sub aceeași umbrelă peste 190 de companii inovatoare, universități, instituții de cercetare, autorități locale și ONG-uri, cu scopul de a stimula colaborarea, inovarea și dezvoltarea sustenabilă a industriei IT în regiune și în întreaga țară. Transilvania IT Cluster oferă o platformă de networking și schimb de cunoștințe, facilitând parteneriate strategice și promovând dezvoltarea competențelor și a afacerilor în domeniul IT.

