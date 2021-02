OPINIE| Sfânta cuvioasa Trypanophobia, protectoarea USR Alba!

USR Alba s-a născut sub un semn zodiacal aflat permanent în retrograd cu ascendent în penibil, cu neputința de a avea opțiuni, chiar și în parlament, altele decât politicieni care au trăit ani de zile fără niciun venit și zero experiență, doar pe bază de fotosinteză.

Totuși, la ultima nominalizare pe funcție, se pare că au început să găsească înțelegere neașteptată la Cuvioasa Trypanophobia, protectoarea fobiei de ace, cea care le-a sărit în ajutor. Cum altfel am putea judeca faptul că un om cu frică de ace, care sigur nu se va vaccina în pandemia asta, a fost lăsat la vatră, ferind partidul de teama de a da explicații? O intervenție aproape divină.

Practic, i-a salvat de ei înșiși și alegerile lor confuze, acum mulți ani, când domnul Nicoară, aproape subprefectul județului Alba, s-a opus, de frică, curiozității autorităților prin refuzul recoltării de probe biologice. Simplu, omul se temea de ace. Am verificat și situația se confirmă statistic: după studiul Institutului Fobiilor „Vineri 13”, 70% dintre politicienii sub 40 de ani din USR suferă de diverse fobii: frica de răspundere, frica de a declara venituri, frica de asumare, frica de a fi bătuți cu ziarul prin dezvăluiri, frica de a nu le fi înghițite minciunile și aberațiile etc. Per total stau bine, pentru că au un curaj fără limite când vine vorba de tupeu,ipocrizie, habarnism, păstrarea aparențelor, și scuza că la tinerețe nu-i ca la bătrânețe.

Sincer, mă bucur că sunt așa cum sunt. Eu. Că la nașeterea mea, când Dumnezeu a decis ce-mi revine, am fost salvat de prostie, cretineală și penibil. Chiar dacă a scăpat cam multă aroganță și zeflemea. Pe astea le mai pot controla, dar cu alea trei te deoache toată lumea.

N-am mai auzit o așa penibilitate care să lase cu gura căscată un complet de judecată, de la scuza actualului nostru edil – când motiva că rezultatul alcoolemiei sale vine de la faptul că și-a tratat măseaua cu vată îmbibată-n spirt. Ceva-i leagă pe oamenii ăștia: creativitatea și rotocoalele de fum de la naiba știe ce fumează.

Vă putem întreba cine va fi următoarea opțiune pentru subprefect? Nu vă fie frică, stim deja…

*Trypanophobia – frica de obiecte medicale, în special de ace.