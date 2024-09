O săptămână perfectă pentru CSM Unirea Alba Iulia

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a avut parte de o săptămână perfectă pe final de august 2024.

A eliminat mai întâi din Cupa României fosta prim-divizionară FCU 1948 Craiova, obținând în fața a aproape 5.000 de spectatori entuziaști, pe Stadionul „Cetate”, calificarea în premieră în grupele competiției amintite. A venit apoi, la 72 de ore distanță, victoria categorică, 3-0, în fața concitadinei CS Universitar din Alba Iulia, în prima etapă din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Și de această dată „rețeta” partidei a fost una foarte bună, peste 1.500 de spectatori, ceea ce nu e deloc puțin pentru o partidă din al treilea eșalon fotbalistic autohton.

„Le mulțumesc jucătorilor pentru că au dat dovadă de mare maturitate și seriozitate în zilele acestea, având în vedere importanța celor două jocuri. N-au fost euforici mai mult decât ar fi trebuit după victoria din Cupa României, au rămas cu picioarele pe pământ și astfel am reușit să câștigăm un prim meci de campionat foarte important pentru noi și pentru suporterii noștri, un derby al Albai. Din păcate acest din urmă meci a lăsat urme în tabăra noastră, mă refer la accidentările suferite de Ionuț Balaur și Sebastian Ion, urmând să vedem cât de mult va dura recuperarea acestora. Vrem să dedicăm victoria cu CSU team manager-ului Bogdan Petric, care și-a serbat ziua de naștere vineri 30 august”, a declarat antrenorul Alexandru Pelici.

Atacantul Ștefan Blănaru, marcator în premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia în Liga 3, a vorbit „la cald” despre dificultatea confruntării cu CS Universitar din Alba Iulia. „A fost un meci greu, dificultatea fiind sporită de căldura infernală pe care am fost nevoiți să jucăm, dar și de oboseala acumulată pe parcursul lungului meci din Cupa României.. E bine că am câștigat și mergem înainte cu încredere!, a afirmat el. Atacantul Ștefan Blănaru, marcator în premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia în Liga 3, a vorbit „la cald” despre dificultatea confruntării cu CS Universitar din Alba Iulia. „A fost un meci greu, dificultatea fiind sporită de căldura infernală pe care am fost nevoiți să jucăm, dar și de oboseala acumulată pe parcursul lungului meci din Cupa României.. E bine că am câștigat și mergem înainte cu încredere!, a afirmat el.

„A fost un meci greu. Pentru că am jucat miercuri în Cupă o partidă de 120 de minute am fost obosiți. Știam că ne așteaptă un meci greu. Pentru mine a fost și mai special, înfruntându-mi fosta echipă. Sunt bucuros, însă, că am încheiat cu bine o săptămână perfectă pentru noi”, a declarat, la rândul său, Alex Giurgiu, fost echipier al lui CSU, care în repriza secundă a partidei de campionat de sâmbătă a purtat banderola de căpitan de echipă.

(L.V.D.)

foto: Lucian Danciu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI