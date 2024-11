Noutăți pensii: Valoarea punctului de referință 2025. Cu cât se indexează pensiile din luna ianuarie

Începând cu data de 1 septembrie 2024, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la determinarea cuantumului pensiei este utilizat un nou indicator, respectiv valoarea punctului de referință.

Valoarea punctului de referinţă a fost determinată prin raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 lei, valabil la data de 31 august 2024, la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţiile anterioare în materie de pensii, respectiv 25 de ani.

La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă era de 81 de lei.

Începând cu anul 2025, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei și reşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de referinţă.

Cât ar putea ajunge valoarea punctului de referință din 1 ianuarie 2025:

Valoare Punctului de referință (VPR) ar depăși 90 de lei

Daniel Baciu a spus că, potrivit datelor preliminare, „valoarea medie în bani pentru această creștere de 12% este estimată la 91,1 lei, reprezentând valoarea punctului de referință (VPR)”.

Și Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat recent că în 2025 pensiile vor crește cu peste 12%.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunțat că de la 1 ianuarie 2025 pensiile se vor majora cu peste 12%. Ministrul a spus că majorările vor depăși rata inflației. Câciu a subliniat că Guvernului vrea ca astfel să protejeze veniturile pensionarilor de impactul inflației.

„Pensiile vor crește peste inflație. Evident, mai e de recuperat din spate. Pentru că am avut acea inflație mare. Ți aici putem să discutăm cum au lăsat lucrurile când am preluat la finanțe situația. Pensiile undeva 12%, la salarii, la fel. Trebuie să creștem ponderat. Adică sub ceea ce înseamnă economie”, a declarat ministrul.

