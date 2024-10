Noi investiții în rețelele de apă și canalizare, finalizate în județul Alba: Localitățile unde s-au efectuat lucrări

Cetățenii din regiunea Blajului beneficiază, din această toamnă, de lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor edilitare de alimentare cu apă și de canalizare finalizate de Apa CTTA SA, societate al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Alba.

Astfel, printr-o investiție din fonduri europene de peste 28 de milioane de lei fără TVA, au fost construite rețele de apă și canal în lungime totală de peste 26 de km, 6 stații de pompare și gospodăriile de apă ce vor deservi noile rețele.

Contribuția financiară proprie a societății Apa CTTA SA la aceste investiții este de 3,03 milioane de lei fără TVA.

Lucrările realizate se referă la extinderea rețelelor de canalizare în Petrisat, Sâncel și Iclod, extinderea/reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cistei și extinderea/reabilitarea sistemului de apă potabilă în Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos și sunt parte a vastului proiect regional de investiții cu fonduri europene implementat de Apa CTTA SA.

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din județul Alba este o prioritate pentru noi și de aceea, în ultimii ani, am derulat un program intensiv de investiții majore în infrastructura de apă și canal. În această vară am reușit să aducem rețeaua de canalizare în Petrisat, Sâncel și Iclod, comunități care nu beneficiau de acest serviciu, la fel cum am reușit să rezolvăm și vechea problemă a apei potabile de la Abrud, cetățenii acestui oraș având acum mereu apă de calitate la robinete, așa cum este normal.

Accesul la apă potabilă de bună calitate, sigură pentru consum și la sisteme de canalizare moderne este esențial pentru comunități sănătoase, contribuind la creșterea nivelului de dezvoltare. Chiar dacă aceste lucrări presupun cofinanțări importante din partea noastră și a societății Apa CTTA, vom continua să investim în confortul cetățenilor noștri, dar și pentru că trebuie să fim pregătiți pentru provocările generate de schimbările climatice, tot mai prezente în ultimii ani. – a spus Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

