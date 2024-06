Nicușor Stanciu și Andrei Rațiu, poveștile impresionante de viață ale sportivilor originari din Alba și parcursul lor până la EURO 2024

Cei doi jucători din Alba, Nicușor Stanciu și Andrei Rațiu, au impresionat o lume întreagă la meciul de luni după-masa, cu Ucraina, iar reacția lui Rațiu a devenit virală după primul gol marcat de căpitanul tricolorilor. Puțină lume le cunoaștea însă povestea de viață și parcursul în cariera fotbalistică.

Andrei Rațiu, fotbalistului român care a impresionat o lume întreagă la meciul istoric dintre România și Ucraina la EURO 2024 are o poveste de viață impresionantă.

Puțini știu povestea de viață a fundașului român, titular și la echipa Națională. Plecat de mic din țară, Andrei Rațiu nu a dus un trai ușor, dar a muncit mult să ajungă în fotbalul de top al Europei.

„Primele mele amintiri sunt cu bunicii mamei. Aveam 4 ani când am rămas cu fratele meu, cu doi ani mai mic, la Aiud. Părinții au plecat în Spania pentru o viață mai bună, cum se spune. Mai veneau uneori să ne vadă.

Am făcut în țară doar grădinița și clasa I. Apoi, când eu aveam 6 ani, mama și tata ne-au adus cu ei în Spania, pe mine și fratele meu. În Aguaviva, o localitate cu vreo 600 de locuitori, din Teruel, Aragon. Tata muncea în construcții, iar mama în bucătăria unui restaurant”, a povestit Andrei Rațiu în Playsport.

Andrei Rațiu a început cu futsal, dar apoi a continuat cu fotbalul la o echipă micuță, Andorra CF, un club aflat la 30 km distanță de casa lui. ”M-am bucurat tare că pot începe fotbalul în Spania, dar pentru familie a fost tare greu. Mama mă ducea și mă aducea de la antrenamente zi de zi, 30 de kilometri, se chinuia mult…”, a dezvăluit Rațiu, pentru sursa menționată.

„M-am integrat foarte ușor în Spania, că eram copil și te adaptezi repede când ești mic, îți dai seama. La turneul de la Zaragoza m-au văzut scouterii lui Villareal și m-au monitorizat până în vară, la final de sezon, când m-au chemat să dau probe. Le-am trecut și așa am început la Villareal C, a treia echipă a clubului, de juniori. M-am mutat din Aragon în Castellon. Toată familia s-a mutat pentru mine în Castellon. Părinților și fratelui nu le-a fost ușor, dar au crezut în mine.

Când am ajuns, vreun an de zile a fost cumplit, ai mei nu aveau de lucru, așa că tata a început să facă naveta la Madrid, muncea în construcții câte o săptămână și venea când putea acasă, la finaluri de săptămână”, a mai povestit Andrei Rațiu în Playsport în urmă cu un doi ani.

Andrei însă a mers mai departe și a reușit să se impună încet, încet în Spania. A intrat și în vederile Naționale, a jucat la tineret, iar în 2021, visul i s-a îndeplinit! Fundașul a debutat în meciul din deplasare cu Islanda, scor 2-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

„Tata a plâns de fericire! I-am scris pe whatssup înainte de meciul din Islanda, cu vreo oră înainte de meci, când am aflat. «Tată, o să joc primul meci pentru România la seniori!» Și era cu Islanda, în deplasare, decisiv la momentul acela pentru șansele noastre de calificare! A plâns, pentru că toate sacrificiile lor se întorceau acum cu bucurie…

Mi-a răspuns să fiu eu însumi. Când îți spune asta cineva care te iubește, e mai mult decât dacă ți-ar spune că te iubește!”, a dezvăluit după meci Andrei Rațiu, care, acum, este titular de drept în echipa Națională, iar la echipa lui de club Rayo Vallecano are prestații senzaționale, drept dovadă și meciul cu Real Madrid, în care l-a marcat atât de bine pe Vinicius jr. încât l-a transformat dintr-un galactic într-un…”muritor”.

Născut în statul Craiva, comuna Cricău, micul Nicușor Stanciu a bătut întâi la porțile arenei Unirea, acolo unde juca echipa-fanion a județului Alba.

„Nicu a fost adus de mamă-sa. Spunea că puștiul se afla pentru prima dată la fotbal. Am schimbat câteva pase cu el. I-am pasat ușor pe dreptul, i-am pasat la fel pe stângul, apoi i-am trimis mingea mai tare și a făcut preluare corectă. După ce am văzut cum lovește mingea, excelent cu ambele picioare, am întrebat-o pe mama lui dacă nu cumva a mai jucat fotbal, dar îmi ascunde amănuntul ăsta”, povestea Alexandru Kalanyos, 48 de ani azi, primul antrenor al lui Stanciu.

Nu mai văzusem așa talent. I-am zis doamnei: «Mâine, să-mi aduceți două poze de-ale lui»”. Nu mai făcusem așa ceva, să legitimez pe cineva după doar câteva pase schimbate. De la 10 ani, Nicu a făcut naveta de la Craiva la Alba Iulia, 18 kilometru dus, 18 – întors. Îl aducea fie mama, fie un vecin.

„L-am pregătit între 10 și 15 ani. L-am avut căpitan și purtător de număr 10 la grupele 1991, 1992 și 1993. Toți antrenorii s-au îndrăgostit de calitățile lui. El a fost mereu provocat. La grupa lui era un coleg talentat, un fel de Maradona. L-a depășit pe acesta. Apoi, s-a dus după o grupă mai mare. L-a depășit și pe cel mai bun de-acolo. S-a dus și la cea de-a treia grupă, a făcut la fel și acolo. În șase luni, a progresat enorm. Era mai mic cu un cap decât ceilalți colegi”, spunea mentorul celui mai în vogă fotbalist român al momentului.

Jucătorul și primul său antrenor au ținut legătura. Tehnicianul a vorbit despre un mesaje emoționant pe care l-a primit de la fostul său fotbalist: „Coach, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine“.

Nicușor Stanciu face parte dintr-o generație cu Gicu Grozav, Dinu Moldovan, Alex Giurgiu și Paul Păcurar. „La 15 ani, Stanciu a fost luat la echipa mare, la Apulum Alba Iulia. Juca la juniori republicani, apoi venea pe terenul doi. La 16 ani, a debutat la un meci cu Forex. Brașov, în liga a doua. A făcut o înșurubare, una pe care el o face des, și și-a distrus genunchiul stâng. S-a dus la medic, a fost operat. Doctorii i-au spus: «Copile, nu mai joci fotbal niciodată!»”. A plâns, a stat șase luni pe bară, timp în care s-a mai împlinit, a mai luat kilograme. Era durduliu. S-a întors la juniorii republicani și și-a revenit. „Câte reproșuri am primit de la sponsori, de la antrenorii care aveau copiii la lot, pe motiv că îl băgam pe Nicu. Invidia era mare“, rememora antrenorul.

La „Capacitate”, avea examen la geografie. Echipa lui juca la Blaj, în faza zonală. Avea nevoie de el. A scris de 5 la examen, iar o mașină l-a așteptat, ca să-l ducă repede la meci. „A intrat în minutul 10 și ne-a câștigat meciul cu golul său. Le spuneam jucătorilor din lot că trebuie să aibă două-trei soluții de pasare. El avea 6! Cât de bine putea să schimbe partea”, își amintea antrenorul Kalanyos. La școală, Nicușor nu a fost un elev genial, dar a atras atenția asupra lui. A fost ales „Mister Boboc”.

Visul lui Stanciu este să-și ajute financiar familia, ca „nimeni din familia lui să nu mai muncească vreodată”. Vândut de Apulum la FC Vaslui pentru 240.000 de euro, Stanciu avea 100 de euro salariu, la tineret. Apoi, la Vaslui avea 6.000 de euro pe lună, dar n-a fost plătit. În primul sezon la Steaua, a câștigat 6.000 de euro, în al doilea – 8.000 de euro, iar în al treilea – 10.000 de euro. Gigi Becali i-a mărit salariul la 20.000 de euro pe lună. La Anderlecht încasa 900.000 de euro pe an! Au urmat Sparta Praga, Al Ahli (Arabia Saudită), Slavia Praga. Wunan (China) și Damac (Arabia Saudită).

