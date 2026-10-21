Nicușor Dan, mesaj direct către Washington: România acceptă costuri mai mari pentru consolidarea prezenței militare americane la Marea Neagră
Nicușor Dan, mesaj direct către Washington: România acceptă costuri mai mari pentru consolidarea prezenței militare americane la Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan transmite un semnal strategic puternic administrației americane: România este pregătită să investească mai mult în apărare și să suporte costuri suplimentare pentru a face prezența militară a SUA pe flancul estic al NATO mai eficientă și mai puțin costisitoare pentru Washington.
Într-un editorial publicat de The Daily Signal, publicație americană de orientare conservatoare, șeful statului susține că recentele atacuri cu drone și incidentele navale din Marea Neagră impun ridicarea nivelului de ambiție al parteneriatului strategic româno-american.
„România este pregătită și a demonstrat acest lucru”, afirmă Nicușor Dan, subliniind că Bucureștiul va continua să investească în capacități militare, baze și poligoane de antrenament, dar și să își asume responsabilități și costuri mai mari pentru consolidarea prezenței americane în regiune.
Mesajul vine pe fondul intensificării riscurilor de securitate din Marea Neagră, unde atacurile cu drone asupra navelor comerciale și incursiunile în apropierea sau în spațiul aerian românesc evidențiază efectele tot mai directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
În editorialul intitulat „Neclintiți la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră”, președintele evocă incidentele din 14 și 15 octombrie, când nave comerciale au fost lovite de drone, iar autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajelor. Nicușor Dan amintește și alte incidente maritime din regiune, pe care le consideră indicii ale unei escaladări periculoase a conflictului.
Șeful statului avertizează că România se confruntă nu doar cu riscuri militare directe, ci și cu întregul arsenal al războiului hibrid atribuit Rusiei: atacuri cibernetice, sabotaje, incursiuni ale dronelor, provocări și campanii de dezinformare.
În acest context, Nicușor Dan încearcă să convingă Washingtonul că România nu este doar un beneficiar al garanțiilor de securitate americane, ci și un aliat care contribuie concret la proiectarea puterii SUA în regiune. Bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, alături de investițiile românești în infrastructura militară, oferă Statelor Unite puncte strategice pentru operațiuni și descurajare pe un arc geografic care cuprinde Marea Neagră, Ucraina, Caucazul, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu.
Președintele invocă, totodată, angajamentele României privind creșterea cheltuielilor de apărare, sprijinul acordat Ucrainei și achizițiile de echipamente militare moderne, în mare parte americane, ca dovezi ale seriozității parteneriatului bilateral.
Oferta Bucureștiului este, astfel, una cu miză strategică și financiară: România se declară dispusă să suporte o parte mai mare din efortul necesar consolidării prezenței militare americane, mizând pe întărirea descurajării Rusiei și pe creșterea securității întregului flanc estic al NATO.
„Acest lucru este în beneficiul Statelor Unite, al României înseși și al întregii lumi libere”, conchide Nicușor Dan.
Prin acest editorial, președintele transmite Washingtonului că Bucureștiul dorește o prezență americană mai puternică la Marea Neagră și este dispus să contribuie suplimentar pentru a o face posibilă, într-un moment în care securitatea regiunii devine tot mai fragilă.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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