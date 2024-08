Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix, a decedat la 76 de Ani pe patul de spital. S-a luptat cu o tumoră pe creier

Liderul formaţiei Phoenix, Nicu Covaci (76 de ani), a murit pe patul de spital. El era internat de aproape o lună de zile în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara. Nicu Covaci fusese operat pe creier pentru îndepărtarea unei tumori.

„De azi ne-asteaptā, Dincolo,

Cel Ce Ne-a Dat Nume.

Prin TOT ce ne-a lāsat Mostenire,

Nicu Covaci este, de azi,

Pururi,

NEMURITOR!”, anunțul a fost făcut de Phoenix Transsylvania pe Facebook.

Artistul a fost supus în primăvară unei intervenții chirurgicale, după ce i-a fost depistată o tumoră pe creier care i-a fost extirpată.

După operație, o vreme starea de sănătate a lui Nicu Covaci a evoluat bine, însă, în ultima perioadă el s-a simțit tot mai rău și a fost reinternat la ATI la Spitalul Județean Timisoara, unde medicii au facut tot ce le-a stat în putintă să-l salveze.

Nicu Covaci s-a născut în 19 aprilie 1947, a fost compozitor, cântăreț, chitarist, pictor și grafician, fondator și lider al formației Phoenix.

În 1961, legendarii Nicu Covaci și Bela Kamocsa au pus bazele unei formații după „modelul” The Shadows. Un an mai târziu, înființează trupa „Sfinții”, în cadrul brigăzii artistice de elevi de la școala Gimnaziala nr. 2 din Timișoara. Titulatura inițială a fost schimbată în „Phoenix”, pentru a evita conflictele cu autoritățile vremii. Prima compoziție proprie a fost piesa „Știu că mă iubești și tu”, înregistrată la radio in 1964. Din anul următor datează alte două înregistrări: „Bun e vinul ghiurghiuliu” și „Pădure, pădure”, care au fost primele melodii din rockul românesc inspirate din folclor.

Phoenix a hrănit spiritual generații de români, a lansat mari muzicieni și piese nemuritoare. Membrii formației au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului, traseul stilistic al formației pornind de la muzica beat, rock psihedelic, hard rock, ajungând la etno – rock. Piese celebre au fost și încă sunt fredonate de generații intregi: „Vremuri”, „Fata Verde”, „Andrii Popa”, „Strunga”, „Canarul”, „Mugur de fluier”, „Mica tiganiada”, „Nunta” sunt capodopere, care încă scriu istoria Phoenix.

Peste 40 de muzicieni au făcut parte din formația Phoenix de-a lungul anilor, Nicu Covaci fiind nucleul care a păstrat spiritul Phoenix viu, mai bine de o jumătate de secol.

Nicu Covaci lasă în urmă o moștenire uriașă, neprețuită și nemuritoare: muzica Phoenix. Poate chiar ce a putut da mai bun rock-ul românesc din toate timpurile.

