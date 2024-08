Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în calificări la US Open

Albaiulianca Miriam Bulgaru, tenismena legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost eliminată în primul tur al calificărilor la US Open. Miriam Bulgaru (locul 191 WTA) a jucat, pentru prima dată în carieră, împotriva croatei Ana Konjuh (26 de ani, cedând în minimum de seturi, scor 2-6, 4-6, la capătul unei partide ce a durat o oră și 20 de minute. În setul inaugural, Miriam a venit de la 0-2, a reușit să egaleze, dar apoi a cedat 4 game-uri consecutive. Al doilea set a fost mult mai echilibrat: Bulgaru a avut prima data avantaj (1-0), a egalat iarăși „la doi” și „la patru”, într-o serie de 7 break-uri și a anulat prima minge de meci. Învingătoarea se va confrunta în turul doi al calificărilor peste Julia Riera (Argentina, 22 ani, 122 WTA), care a trecut de Lina Gjorcheska (Macedonia, 30 ani, 193 WTA), scor 7-6 (4), 6-3. Sportiva din Cetatea Marii Uniri a mai participat în 2024 la alte două asemenea turnee de calibru, în calificări, la Openul Franței (unde a depășit un tur, iar ulterior a fost învinsă în două seturi de Katie Volynets, SUA), respectiv la Wimbledon (eșec cu Lulu Sun, Noua Zeelandă).

Miriam Bulgaru nu strălucește în acest an, având un raport de 19 victorii și 24 de eșecuri, asta după ce în 2023 înregistrase 46 de sucecse și 28 de înfrângeri. Înainte de US Open a luat startul la Cary ITF, tot în calificări, unde a trecut de Margaux Rouvroy (220 WTA), scor 6-2, 6-3, însă a pierdut cu Oskana Selekhmeteva (Rusia, 189 WTA, scor 2-6, 3-6.

România a început cu 4 reprezentante calificările pe tabloul principal al ultimului turneu de Grand Slam al anului, iar primele două care au intrat în concurs au fost învinse încă din primul tur. Pe lângă Miriam Bulgaru, a pierdut și Anca Todoni (117 WTA), eșec cu Nao Hibino (154 WTA), în trei seturi, 7-5, 4-6, 4-6, după două ore și 31 de minute. Aseară aa mai evoluat Irina Bara (locul 215 WTA), cu Xiaodi You (locul 222 WTA). Cea de-a patra româncă din calificările US Open 2024 este Gabriela Ruse (locul 124 WTA), care va da piept în primul tur cu Antonia Ruzic (locul 185 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum niciodată. Pe tabloul principal de la US Open se află deja, din România, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care au fost prezente pe lista de înscrieri pentru turneul de la Flushing Meadows. (H.D.M.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI