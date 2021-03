Ministrul educației solicită CNSU ca elevii din anii terminali să meargă la școală fizic și în scenariul roșu, având în vedere importanţa examenelor naţionale

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a spus vineri, 5 martie, că s-a adresat direct Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru modificarea scenariilor după care funcționează școlile. Mai precis, ca elevii din clasele terminale să poată merge fizic la cursuri în localităţile care sunt deja în scenariul roşu.

„Ministerul Educaţiei, având în vedere importanţa examenelor naţionale, Bacalaureat şi Evaluare Naţională, pentru viitorul oricărui tânăr şi pentru viitorul acestui stat, va face direct către CNSU o solicitare de modificare a scenariilor după care vor funcţiona şcolile”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3, conform Agerpres.

Astfel, ministrul educației va solicita ca „şcolile cuprinse în localităţile care sunt deja în scenariul roşu, conform evoluţiei ratei de infectare, să poată permite elevilor din clasele terminale să meargă cu prezenţă fizică în şcoli”.

„Este deja elaborată şi va fi transmisă CNSU. Ministerul transmite solicitare către CNSU. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie asupra acestei solicitări”, a mai precizat ministrul Sorin Cîmpeanu.

El a afirmat că, în calitate de ministru al educaţiei, o să susţină principiul că „şcolile se închid ultimele şi se deschid primele”.

Bucureștiul a intrat astăzi, 5 martie, în scenariul roșu, după ce rata de infectare a ajuns la 3,05 la mia de locuitori. „Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară”, a mai spus ministrul educației.

Totodată, Ionel Puşcaş, Inspector Şcolar General al Municipiului Bucureşti, a explicat că „Ministerul Educației susține modificarea ordinului comun cu Ministerul Sănătății pentru a permite prezența fizică a claselor VIII și XII și in scenariul 3. Dacă se modifică Ordinul comun rămânem așa, dacă nu se modifică, o să solicităm CMBSU trecerea în online a claselor terminale”.

