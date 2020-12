Mihaela Acatrinei (CS Unirea Alba Iulia), în premieră sportiva județului, după ce a devenit prima dată campioană națională! An la superlativ pentru atleta din Cetatea Marii Uniri!

2020 a însemnat un an al superlativelor pentru Mihaela Acatrinei, sportiva de 25 de ani din Cetatea Marii Uniri. Atleta legitimată la CS Unirea Alba Iulia și pregătită de consacratul antrenor Gabriel Avram a fost desemnată sportiva numărul unu din Alba la secțiunea sporturi olimpice, după un sezon fantastic în care a cucerit 4 medalii de aur și două de argint, devenind în premieră campioană națională, totodată îmbunătățindu-și recordul personal în proba de 20 kilometri marș.

Norica Câmpean, Ana Maria Groza și Ana Rodean sunt numele celor trei reprezentante ale Albei care au reușit să ducă marșul albaiulian la un nivel extraordinar, mai precis în arena Jocurilor Olimpice, iar laureata acestui an speră să calce pe urmele acestui trio de vis. “În mod categoric se poate concluziona că 2020 reprezintă cel mai prolific an al carierei, rezultate, timpi, premii și un Personal Best la naționalele de 20 kilometri de iarnă”, a spus Mihaela Acatrinei, competitoare descoperită și pregătită, încă de la începuturi, acum 13 ani, de Gabriel Avram.

*2020, de pus în ramă

“Acest premiul este ceva deosebit pentru mine. Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt, pentru că, sincer, nu mă așteptam să fiu prima în ierarhia județeană. Și aceasta, după un an extrem de dificil, special, cu multe probleme”, a mai precizat Mihaela.

Numele său nu este necunoscut la nivelul performanțelor interne și internaționale, în dreptul său adunându-se rezultate de apreciat. În 2013 a cucerit bronzul la balcaniada junioarelor, în Turcia, s-a clasat pe locul 19 la Cupa Europei de la Dudince, iar la Campionatele Europene de juniori la Rieti a reuşit să se autodepăşească, îmbunătăţindu-şi cu aproape un minut recordul personal realizat în acea cursă, iar cu rezultatul de 49:57:61, a ocupat un onorant loc 12 în ierarhia continentală a probei. Un an mai târziu, la Campionatul Mondial din USA, de la Eugene, s-a clasat pe locul 15 în proba junioarelor de 10 kilometri. În 2017 a fost alături de Ana Rodean în delegația României prezentă la Prodebrady, în Cehia, la a 12-a ediţie a Cupei Europeni de marş pentru seniori şi juniori. Acum doi ani a luat medalia de bronz la Balcaniada din Serbia, la Zrenjanin și a concurat la Mondialele de marș seniori, la Taican (China).

*Modelul Norica și… caietele de antrenament!

O are model pe Norica Câmpean, prima atletă din Alba prezentă la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, și ea, fostă elevă a antrenorului Gabriel Avram. Relația profesională cu Norica o descrie amuzată: “M-a motivat foarte mult, la început, când am discutat prin intermediul lui «Domn’ Profesor». Mi-am făcut caiete de antrenament, scriam tot, cu lux de amănunte, așa cum îmi spusese, dar m-a păcălit, în dorința de a mă stimula. După vreo 6 ani am aflat că Norica nu a avut caiete de antrenament!”

La nivelul cifrelor și rezultatelor anul 2020 înseamnă pentru Mihaela Acatrinei: locul 1 individual și 1 cu echipa la CN Iarnă Seniori, 20 km marș, Craiova; locul 2 individual și 1 cu echipa la CN Seniori, 20 km marș, București; locul 2 individual și 1 cu echipa la CN Seniori, 10 km marș, Buziaș; locul 6 la Campionatul Balcanic – Ivano Frankivsc (Ucraina).

*Recordmenă la descalificări în țară

“Chiar dacă aparent marșul pare o probă dificilăm mie mi-a plăcut din prima clipă! Mi se pare mult mai ușor decât alergarea, de pildă, și nu mă văd făcând altceva. Practic mă carcterizează și am prins din prima mișcarea tehnică”, a spus Mihaela, care însă are dificultăți cu arbitrii din România. Astfel, la concursurile din țară are 7 descalificări (!), iar la cele internaționale nicio sancțiune, o situație greu de explicat.

La nivelul sporturilor olimpice, marșul din Cetatea Marii Uniri revine în prim plan prin Mihaela Acatrinei (25 de ani), ce a cucerit în premieră distincția cuvenită numărului 1 în topul județean. Ana Rodean (2016 și 2018) a fost atleta care s-a intercalat printre laureații ultimilor ani, Marcel Cercea (2015, judo, LPS Alba Iulia), Ciocănel Raluca (2017, schi, CSȘ Blaj/ CSȘ Cîmpeni) și Laura Alexia Bogdan (2019, judo, CS Unirea Alba Iulia). Reportată în 2021 din pricina evenimentelor mondiale la nivelul pandemiei, Olimpiada de la Tokyo rămâne dezideratul suprem pentru atleta din Alba Iulia.

“Adevărul este că visez să concurez la Olimpiadă! Pentru asta trebuie să am un an la fel de bun, să realizez iar un PB (n.r. – record personal), dar totul depinde de pregătire. Baremul este mult mai dificil de făcut, nu mai este același din 2016, în plus contează dacă vom reuși să îndeplinim condițiile celor trei concursuri omologate la nivel internațional”, a încheiat sportiva nr. 1 a județului Alba în 2020.