Miercuri, ora 14.00, Sistem9 Yesilyurt Istanbul – Volei Alba Blaj | E loc de o minune în returul finalei Cupei Challenge?

Volei Alba Blaj, campioana României, joacă mâine, miercuri, 24 martie, de la ora 14.00 (ora locală 15.00), în deplasare, în Sala “Burhan Felek”, cu Sistem9 Yesilyurt Istanbul, returul finalei Cupei Challenge (meci transmis de Digi Sport 3) și are nevoie de o minune pentru a mai spera.

În tur, în urmă cu o săptămână, la Tg. Mureș, echipa condusă de Darko Zakoc a fost de nerecunoscut, prezentându-se lamentabil și pierzând în minimum de seturi, în doar 62 de minute, un meci înaintea căruia era cotată drept mare favorită. Acum, în jocul retur, șansele sunt extrem de reduse, iar pentru a pune mâna pe trofeul celei de-a treia întreceri continentale ca importanță, formația din “Mica Romă” este obligată să învingă cu 3-0 sau 3-1 și apoi să-și adjudece și “setul de aur”.

De partea cealaltă a fileului va fi tânăra formație din Istanbul, unde strălucește talentata Alexia Căruțașu (12 puncte în tur, un total de 110 puncte în actuala ediție, principala realizatoare a Cupei CEV), Yesilyurt având nevoie să câștige două seturi pentru a cuceri Cupa Challenge.

A fost, într-adevăr, “Săptămâna Patimilor” pentru Ioana Baciu și compania, cu momente negative trăite la Tg. Mureș. După șocantul joc din tur, Blajul nu s-a regăsit, întrucât a urmat eșecul din Divizia A1, 2-3 cu rivala la titlu CSM Târgoviște, ce are un punct în plus în ieharhie, și evoluția neconcludentă cu penultima clasată, “U” Cluj ce a condus-o cu 1-0 la seturi. Două argumente ar exista totuși pentru echipa din Alba, revenirea libero-lui Silvija Popović (absența sa cântărind enorm în prima manșă), dar și faptul că nu are cum să se prezinte mai prost decât în tur, când nu a contat și a atins pragul de jos al nivelului de joc.

*Amintiți-vă de 12 februarie 2019, Sibiu!

… acea dată în care reprezentanta României a reușit minunea în Sala “Transilvania” din Sibiu! Atunci Volei Alba Blaj a produs un nou coșmar grupării turce Galatasaray Istanbul, pe care o învinsese și la București, cu câteva luni în urmă, în semifinalele Champions League. În sferturile Cupei CEV, echipa din “Mica Romă” a întors miraculos eșecul din tur, 0-3 din capitala Turciei, s-a impus cu același scor și a trimis dubla eliminatorie în “setul de aur”, pe care l-a adjudecat cu 15-8 și implicit s-a calificat în semifinale!

Volei Alba Blaj este la a treia finală de cupă europeană din istorie, pe care o dispută în ultimii 4 ani (Liga Campionilor, în 2018 și CEV Cup, în 2019), aceasta fiind, aparent, cea mai facilă în condițiile în care în precedentele două oponente erau VakifBank Istanbul și Busto Arsizio, incomparabile cu actuala ocupantă a locul al 8-lea în Turcia. În ultimul meci din sezonul regulat al Sultanlar Ligi, în 20 martie, Yesilyurt, ce a strâns 51 de puncte, a pierdut 0-3, în deplasare, cu Fenerhahce, locul secund, cu 80 de puncte, și va juca în turneul 5-8 cu Nilufer Belediyespor, locul 5, cu 62 de puncte.

“Ne așteptam la un meci intens, pentru că știam că Volei Alba Blaj este o echipă formată din jucătoare cu mare experiență, care nu au pierdut în acest sezon european, dar a fost mai ușor decât ne așteptam. Suntem foarte fericiți și acum sper să câștigăm și returul deoarece această finală are două etape. Al doilea meci este foarte important, pentru că trebuie să ne concentrăm și mai mult pentru a lua Cupa Challenge”, a spus antrenorul Mehmet Kamil Soz, neînvins în actuala ediție a Cupei Challenge.

“Am trăit un rezultat rușinos și vreau să-mi cer scuze tuturor celor care investesc și cred în această echipă. Nu aceasta este modalitatea de a juca o finală și chiar și în cele mai întunecate coșmaruri, nu credeam că așa ceva este posibil. Vom merge în Turcia cu foarte puține șanse, dar nu renunț niciodată și sper că acolo vom juca cel puțin cel mai bun volei posibil”, a explicat sârbul Darko Zakoc.