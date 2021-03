Megaproiect de mobilitate urbană în județul Alba: Noșlac, Fărău, Unirea și Lunca Mureșului și-au unit forțele cu Ocna Mureș

Noșlac, Fărău, Unirea și Lunca Mureșului și-au unit forțele cu Ocna Mureș pentru realizarea unui megaproiect de mobilitate urbană

Comunele Noșlac, Fărău, Unirea și Lunca Mureșului și-au unit forțele cu orașul Ocna Mureș în efortul de a accesa finanțări europene pentru un megaproiect de mobilitate urbană prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În anul 2020 a luat ființă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Microregiunea de Dezvoltare Socio-Economică Ocna Mureș (AIDMOM)” cu scopul de a realiza, în comun, proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi de a furniza, în comun, servicii publice.

Cel 5 unități administrativ-teritoriale urmăresc dezvoltarea economică și socială la nivel regional și subregional în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, urban și instituțional.

”Vrem să prindem în acest program de mobilitate toate comunele din jurul orașului Ocna Mureș, cu microbuze electrice, stații de autobuz moderne etc. Vrem să legăm toate căile de acces spre viitoarea bază de tratament cu o infrastructură accesibilă pentru biciclete și microbuze electrice. În situația de acum, turistul ar coborî din tren în gară la Războieni și nu are cu ce să ajungă la băi. În plus, liceenii din comune nu prea mai au cu ce să ajungă la Ocna Mureș, deci trebuie să le asigurăm o bază de transport. Proiectele pe care le vom scrie împreună cu comunele Noșlac, Fărău, Unirea și Lunca Mureșului le vom depune pe actualul Program Național de Redresare și Reziliență sau pe următoarea sesiune de finanțare, pe fonduri europene”, a explicat pentru Ziarul Unirea primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

La Ocna Mureș sunt în derulare două investiții mari: baza de tratament și agrement, cu termen de finalizare în acest an, investiție de 6,5 milioane de euro realizată în parteneriat egal cu Consiliul Județean Alba, și complexul sportiv în zona Bazei de tratament și agrement, cu finanțare de 3,7 milioane de euro, prin CNI. Tot în contextul investițiilor care să ducă la crearea unui oraș atractiv din punct de vedere turistic, s-au purtat în ultima vreme, la nivelul administrației publice locale, cu Ministerul Economiei și SNS SALROM SA, discuții referitoare la realizarea unui muzeu al sării în aer liber, folosind fonduri europene nerambursabile