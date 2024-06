Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, 15 ani de experiență în tratarea necuvântătoarelor: Servicii de înaltă calitate, ca în statele vest-europene și SUA

Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, un spirit comunicativ și antreprenorial este dispus să accepte provocări noi în diverse situații. Se consideră o persoană tot timpul în evoluție mai ales pe plan profesional.

-Pentru început, spuneți-ne mai multe despre dvs.

– Sunt un albaiulian get-beget, născut în 18 iunie 1984. Am absolvit, în 2003, Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și fiind de mic copil un mare iubitor de animale, m-am hotărât să urmez cursurile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, pe care am absolvit-o în 2009. A urmat un master în „Diagnostic Morfopatologic și de Laborator” în cadrul aceleiași universități. În prezent, sunt masterand la Universitatea de medicină și Farmacie „Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca, în specializarea „Etică și metode de cercetare în medicină” și în același timp sunt în Anul 3 la Școala Doctorală de Medicină Veterinară – Departamentul III – Științe Clinice și Paraclinice – chirurgia animalelor de companie.

– Cred că foarte multă lume din oraș, mai ales iubitorii de animale, vă cunosc și beneficiază de experiența medicală veterinară pe care o aveți. De când ați început să profesați și povestiți-ne despre ceea ce faceți zi de zi pentru bunăstarea prietenilor noștri necuvântători?

– Profesez ca medic veterinar de 15 ani. De-a lungul anilor am dobândit multă experiență în tratarea animalelor de companie și în plus am experiență și în tratarea animalelor exotice, specializare în patologie chirugicală cu formare la workshopuri la ESAVS – European School of Advanced Veterinary Medicine și NAVC – North American Veterinary Community. Am participat la o sumedenie de congrese anuale, naționale și internaționale. În meseria de medic veterinar, formarea profesională continuă este o necesitate și un atuu în perfecționarea și adaptarea la noile tehnici și tehnologii/aparatură și aplicarea lor în medicina veterinară modernă.

Din păcate, timpul liber este destul de limitat din cauza serviciului, celui de al doilea master și pregătirea doctoratului. Pot spune fără să mă laud c- azi, eu și echipa mea putem oferi servicii la nivel de înaltă calitate, echivalente cu cele din statele vest-europene și SUA.

– Ați pomenit de o echipă. Ne puteți spune cine sunt colegii dvs. și de ce se ocupă fiecare în cadrul cabinetului?

– Echipa cu care lucrez este formată din 3 medici veterinari și doi asistenți veterinari. Medicul Mădălina Lopăzan, absolventă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, în 2019, este cu noi din anul absolvirii. Este un spirit muncitor și se implică în toate activitățile curente ale cabinetului, oferind consultații și intervenții chirurgicale.

Cealaltă colegă, doctor Andreea Munteanu, absolventă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, este colega noastră din anul 2022 (anul absolvirii), luna decembrie și este foarte dedicată în rezolvarea problemelor de sănătate ale animalelor, mai ales ale celor exotice.

Colega Ioana Ghioancă, asistent veterinar, s-a alăturat recent echipei noastre, fiind de asemenea și asistent medical uman. Dragostea pentru animale o face să se dedice cu profesionalism în rezolvarea oricărui caz, prin tratarea acestora. Ea ne-a mai ajutat de-a lungul timpului în perioadele aglomerate, fiind un suport moral pentru animăluțe.

Ovidiu Radu Horvat, fratele meu, activează ca asistent veterinar cu o vechime la fel de mare ca și mine. Este specializat în frizerie canină, realizând tratamente specifice.

– Având o echipă atât de specializată, bănuiesc că paleta de servicii veterinare este foarte largă. Din câte știu, sunt foarte puțini medici veterinari în zonă, specializați în tratarea animalelor exotice. Deci care ar fi serviciile pe care le oferiți la cabinet și unde puteți fi găsiți?

– Activiatea medical-veterinară constă în acordarea de consultaṭii (investigaṭii clinice și paraclinice), tratamente medicamentoase și chirurgicale. Consultăm animale mici de companie (câini și pisici), dar și unele animale exotice cum ar fi: papagali, păsări din fauna locală, iepuri de companie, hamsteri, porcușori de Guineea, veverițe, arici autohtoni, arici africani, precum și animale mici, din fauna sălbatică locală.

Împreună cu echipa, ne desfășurăm activitatea în cabinetul de liberă practică veterinară situat în Alba Iulia, în Piața Agroalimentară din centru.

Cabinetul este compartimentat cu sală de așteptare, sală de consultație, sală de tratamente și o sală dotată pentru intervenții chirurgicale, toate sălile sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, iar serviciile sunt la cele mai înalte standarde.

Investigațiile paraclinice includ: analize de laborator biochimice și hematologice, ecografie, radiologie, endoscopie. De asemenea, efectuăm consultații oftalmologice, ortopedice, neurologice, infecțioase și stomatologice.

Ca o noutate, este laserterapia, cu o aplicabilitate în multe afecțiuni. Laserterapia este o nouă metodă de tratament introdusă în medicina veterinară, cu o aplicabilitate largă în dermatologie, ortopedie sau patologii orale. Cu ajutorul aparatului LUMIX C.P.S. Veterinary, laserul multidiodă inovator, de mare putere, cu emisie C.P.S. (Continuă, Pulsată și Superpulsată), se realizează o fotobiostimulare eficientă în domeniul medicinei veterinare. Laserul unic are 3 diode terapeutice diferite și efect fotobiostimulant, anti-edem, antiinflamator și cicatrizant. În plus, prin intermediul sistemului WIZARD pot fi personalizate programele în funcție de patologia pacientului, alegându-se astfel protocolul corect.

Putem spune că suntem cel mai dotat cabinet pe raza județului Alba. Experiența noastră de mai bine de 10 ani în domeniu ne face să primim tot mai mulți pacienți, iar satisfacția proprietarilor de animale de companie ne motivează să ne continuăm munca în salvarea necuvântătoarelor. Intervențiile chirurgicale pe care le efectuăm sunt complexe acoperind marea majoritate a patologiei chirurgicale a animalelor de companie. Clienții noștri sunt de pe întreaga rază a județului Alba.

Pentru echipa noastră este important ca un pacient, care chiar dacă nu ne poate spune în cuvinte ce îl doare, să primească un diagnostic imediat după consultație. Diagnosticul poate fi sau nu de boală. Proprietarii vin la noi să-i ajutăm în rezolvarea problemelor medicale ale companionilor lor necuvântători. Marea lor majoritate sunt deschiși în accesarea serviciilor clinice și paraclinice.

– Din experiența dvs., care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care vă confruntați?

– Afecțiunile cele mai frecvent întâlnite la animale sunt: rinotraheita pisicilor, boli renale (care pot fi ușor prevenite), probleme digestive, care sunt majoritar din cauza neatenției proprietarilor. Problemele ortopedice sunt și ele destul de frecvente. Afecțiunile ginecologice ocupă peste 65% din patologiile uterine, fiind cauzate de nesterilizarea femelelor canine și feline. Tot aici țin să menționez că proprietarii deținători de câini au obligația legală de a microcipa și vaccina antirabic animalele. Microciparea este foarte importantă deoarece în cazul unui animal pierdut, oricine îl găsește, poate merge cu el la un cabinet veterinar și prin scanarea cipului se poate găsi stăpânul.

– În încheiere, spuneți-ne, în afară de profesia pe care o practicați din suflet, ce alte pasiuni mai aveți?

– Ca și alte pasiuni sunt drumețiile montane, sportul ca și alergatul și antrenamentele în sala de forță. Legat de ultima, menționez că am absolvit ABC Fitness School din Cluj-Napoca, secțiunea Antrenor Fitness.

A consemnat dr. Voichița Raveca ANDREIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI