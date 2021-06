Medicament utilizat în tratamentul artritei eficient împotriva FORMELOR GRAVE de Covid-19: STUDIU

Potrivit unui studiu clinic ale cărui rezultate au fost publicate miercuri în The New England Journal of Medicine, un medicament utilizat în tratamerntul artritei, tofacitinib, a demonstrat efecte pozitive în îngrijirea pacienţilor spitalizaţi cu forme grave de COVID-19.

Medicamentul, comercializat, printre alte mărci şi sub denumirea de Xeljanz, a fost testat în cadrul unui studiu clinic la care au participat 289 de pacienţi spitalizaţi cu forme grave de COVID-19 în 15 unităţi medicale de pe teritoriul Braziliei.

Jumătate dintre pacienţi au primit medicamentul – două pastile de 10 miligrame pe zi – şi îngrijiri clasice, iar cealaltă jumătate a primit un tratament placebo şi îngrijiri medicale, conform Agerpres.

După 28 de zile, 18,1% dintre membrii grupului care au primit tratamentul au dezvoltat o formă de insuficienţă respiratorie – care a necesitat, de exemplu, intubare sau ventilaţie mecanică – sau au decedat, comparativ cu 29% dintre cei din grupul placebo.

În total, circa 5,5% dintre membrii grupului placebo au decedat în comparaţie cu 2,8% dintre pacienţii trataţi cu tofacitinib.

”Suntem încurajaţi de primele rezultate ale studiului nostru aleator asupra tofacitinib în rândul pacienţilor spitalizaţi cu pneumonie COVID-19”, a precizat Otavio Berwanger, din cadrul spitalului israelian Albert Einstein, care a condus studiul clinic în parteneriat cu Pfizer.

Tofacitinib este autorizat în Statele Unite pentru tratarea poliartritei reumatoide, reumatismului psoriazic şi rectocolitei hemoragice.

