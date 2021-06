Lucrări pentru reabilitarea a 15 hectare în zona Cetății Aiudului: Licitația de aproape 700.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Aiud a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii, în cadrul proiectului „Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 688.781,48 de lei, fără TVA.

Obiectivul presupune lucrări de reabilitare a spaţiului public, ce vor avea ca scop punerea în valoare a cetăţii medievale, amplasarea în subteran a reţelelor edilitare, dotări şi mobilier urban de calitate, asigurarea iluminatului arhitectural ce va urmări evidenţierea clădirilor istorice, a cetăţii cu zidurile şi turnurile acesteia şi.

Se propune reabilitarea si reorganizarea spatiilor publice si a spatiilor verzi, dotarea acestora cu material vegetal nou, adaptat pentru mediul urban, si care sa creeze o imagine ambientală plăcută in zona centrală protejată, sistematizare verticala – străzi, echipare tehnico – edilitara, reabilitarea faţadelor imobilelor situate în perimetrul delimitat;

Zona de studiu cuprinde aproximativ 15 hectare care înglobează Cetatea Aiudului si zona istorica centrala adiacenta acesteia. Din aceste 15 hectare, aproximativ 5.6 hectare sunt ocupate cu spatii publice, pentru care s-au realizat propunerile cuprinse în această documentaţie.

Conform PUG aprobat prin zona drumului public se Înţelege ampriza, fâşiile de siguranţa si fâşiile de protecţie

– utilizări admise: unitati ale intreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale, garaje publice, parcaje publice, statii de alimentare cu carburanţi si surse de energie, întreaga reţea de străzi din intravilan aparîinand domeniului public

-utilizări cu condiţionări: incinte ale unităţilor de transport si garaje publice

– regimul de construire: izolat sau cuplat, nu se admite cuplarea cu clădiri de locuit

– inaltimea maxima admisibila va fi de 10, OOm

– se recomanda ca noile clădiri sa nu afecteze prin amplasare, dimensiuni, aspect, caracterul zonei in care se înscriu sî sa tina cont de imaginea prezentata către drumurile publice

– indicatori urbanistici: POT max 50%, CUT max 5 mc/mp teren in cazul incintelor izolate si 7,5 mc/mp teren in cazul situării in zona de activitati

– se vor respecta prevederile Codului Civil

– echipare cu utilitati: posibilităţi de racordare la reţelele de apă, canalizare, energie electrica, telefonie, gaze naturale

– se propune reabilitarea străzilor Befhlen Gabor, Consiliul Europei, Iuliu Maniu, Transilvaniei, Cuza Voda-Parc central, Băilor;

Obiective principale

Conturarea unei identitati proprii a municipiului Ai ud ~ restructurarea si revitalizarea spaţiului public din zona istorica centrala a municipiului, pentru a scoate in evidenta Cetatea Aiudului ca obiectiv turistic de interes naţional si internaţional.

Restructurarea sistemului stradal in zona centrala pentru a facilita circulaţia carosabila, pistele de biciclete, circulaţia pietonala, asigurarea de spatii de parcare. toate aceste elemente fiind esenţiale pentru dezvoltarea turismului si a funcţionarii optime a dotărilor specifice adiacente spatiilor publice.

Conturarea traseelor pietonale si spatiilor publice in zona centrala, si crearea unui ambient deosebit care sa atraga pietonii, locuitorii si turiştii, si sa încurajeze viata sociala in centrul istoric.

Mobilarea urbana a tuturor spatiilor publice propuse, conforma cu nevoile respective ale fiecărui spaţiu definit, si dotarea tehnico-edilitara pentru oglinzi de apa, iluminat public, iluminat arhitectural, toalete publice, colectare selectiva a deşeurilor

– Etapizarea intervenţiei, pentru a asigura o implementare facila a proiectului, si o execuţie conforma cu proiectul in sine.

In al doilea rând se propune reabilitarea căilor de circulaţie, cu destinaţie, în special, pietonală, asigurându-se accesul auto al riveranilor şi accesul în scopul aprovizionării spaţiilor de comerţ şi servicii amplasate în zona studiată.