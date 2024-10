Lucrarea „Portul Tradițional din județul Alba” prezentată de Petruța Pop, reprezentanta Cercului Militar Alba Iulia, la Female Empowerment Summit din București

Cercul Militar Alba Iulia a fost prezent saptămâna aceasta la evenimentul Female Empowerment Summit by OP Global Events, desfășurat la București, în perioada 7-9 octombrie.

În prima zi a evenimentului, Petruța Pop a prezentat lucrarea de specialitate „Portul Tradițional din județul Alba”, în cadrul secțiunii „Rolul femeilor în tradițiile și viitorul României”.

„La eveniment au participat femei de succes din sectorul privat și guvernamental care au reușit să creeze o ambianță foarte emoționată și inspirațională” au transmis reprezentanții Cercului Militar Alba Iulia.

„Female Empowerment Summit” by OP Global Events este la a treia ediție și se desfășoară sub patronajul Ambasadei SUA la București și al Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul are ca scop dezvoltarea unei comunități de femei puternice și de succes din mediul privat și guvernamental și care subliniază importanța și puterea femeilor în societatea noastră. Un proiect care demonstrează că egalitatea de gen și empowerment-ul feminin sunt priorități la toate nivelurile societății.

